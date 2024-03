Sidy Cissoko toque à la rotation NBA des Spurs avec de plus en plus d’insistance dernièrement. 50 points sur les trois derniers matchs pour l’enfant de Saint-Maurice, avec les Spurs d’Austin en G League, et ce soir, dans la victoire contre les Windy City Bulls, SC a encore largement produit pour les siens.

Seulement six matchs sur 64 possible joués avec les A cette saison, mais Sidy Cissoko n’en démord pas et continue à être très convaincant en G League. Ce fils d’international sénégalais envoie ainsi 13,2 points, 2,8 passes, 4,7 rebonds et 1,2 vol de moyenne dans sa deuxième saison dans l’antichambre d’Adam Silver. Activité au rebond, check, gros dunks, check, défense efficace, check, capacité à trouver les coéquipiers, check. On a même droit à des acrobaties fascinantes en contre-attaque avec la finition qui va avec.

How about this unbelievable and-one finish from Sidy Cissoko? pic.twitter.com/p1cj98siDr

— Noah Magaro-George (@N_Magaro) March 10, 2024

L’ombre au tableau : les pourcentages au tir qui ne sont pas encore au point (7/15 au tir, 0/5 à 3-points et 3/6 aux lancers la nuit dernière). Le shoot, on sent que c’est l’aspect du jeu à bien travailler pour Sidy s’il veut trouver un rôle au sein des Spurs pendant que la concurrence n’est pas encore trop rude. 41,6% au tir, 12,2% à 3-points, 62,5% aux lancers cette saison en G League… C’est trop peu ! Et pourtant, Gregg Popovich s’était exprimé au sujet de son rookie lorsque ce dernier avait effectué trois matchs d’affilée avec les Spurs en décembre et s’était montré plutôt enthousiaste :

« J’aimerais lui donner encore plus de minutes. Je pense qu’il a beaucoup de potentiel »

Regarding rookie Sidy Cissoko getting a good run, Pop said, “I’d like to get him even more minutes. I think he’s got a lot of potential.”

The second-round pick logged a season-high 14 minutes Saturday in just his third game.

— Tom Orsborn (@tom_orsborn) December 24, 2023

C’était après son troisième match en NBA. Depuis ? 12 minutes 30 jouées au total en trois matchs de NBA. La dernière apparition de Sidy avec les Spurs ? 22 secondes dimanche dernier dans la win contre les Pacers.

Son compatriote Moussa Diabaté est dans une situation similaire avec les Clippers et sort d’une victoire avec 10 points, 18 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 3 contres face aux Westchester Knicks de Jacob Toppin. Lui qui était présent dans la All- NBA G League Team de l’année passée envoie encore des stats convaincantes de 15,8 points, 10,3 rebonds et 2,3 contres en 30 minutes cette saison pour seulement onze matchs en NBA avec les (un peu plus compétitifs) Clippers. Allez, on espère un peu plus d’opportunités de se montrer avec les grands pour nos Français cette année !

Sidy Cissoko ne fait pas le timide en G League et comme la chance sourit aux audacieux, on est presque sûrs de le revoir très bientôt aux côtés du grand Victor. Le marasme de la G League c’est pas toujours marrant, mais Sidy a le talent pour s’en sortir !