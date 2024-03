On dirait bien que Bill Laimbeer a son avis bien à lui quand il s’agit de désigner le GOAT. En effet, au micro de Sports Illustrated, quand on lui demande si LeBron James serait le meilleur joueur s’il avait joué à son époque, Bill Laimbeer ne fait pas de langue de bois :

“LeBron would have been the best player in my era. There was no one like him physically”

“Probablement. Il n’y avait personne comme lui de notre temps. Il fait 2m05, 127 kg, court comme le vent et saute au plafond. Et c’est un joueur de basket intelligent. Il n’y avait personne comme lui physiquement à notre période, Michael Jordan était un formidable guard mais il ne faisait pas 2m06 et 127 kg. Et c’est ce que LeBron est donc… il est plutôt bon.”

L’ancien charcutier des Pistons n’est pas insensible à la longévité du roi de LA, et ce n’est pas la performance qu’il a sorti hier soir qui va lui donner tort. Plus tard, il a même feint d’hésiter avant d’en remettre une couche quand on lui a demandé qui était le plus dur à jouer en NBA en ce moment :

“Le plus dur, c’est relatif… Je pense que LeBron est fort mentalement, il l’a prouvé année après année. Il est fort physiquement, et discrètement il vous malmènera. Il vous frappera assez fort et il prendra les coups. Globalement… mentalement et physiquement, c’est probablement le meilleur sur le terrain.”

Champion avec les Pistons en 1989 et 1990 et triple-champion en tant que coach de l’équipe WNBA de Detroit, Bill Laimbeer ne dit jamais non pour partager ses analyses sur la NBA actuelle. Et on sent bien que celui qui était trop détestable pour le Hall of Fame profitera toujours de chaque occasion qu’il aura pour en mettre une à son vieux rival Michael.

LeBron James aurait été le meilleur à l’époque des Bad Boys et c’est aussi le meilleur à son époque à lui : voilà pour l’opinion de Bilou. N’empêche… S’ils s’étaient croisés sur un parquet des années 90 avec le Bron-Bron, vous pensez que Lambs serait plutôt parti sur une proverbiale torgnole ou lui aurait sorti son coup de la corde à linge signature ?