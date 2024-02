Lors de la conférence de presse en marge de son vingtième All-Star Game, LeBron James a abordé de nombreux sujets. Parmi eux, la fin de sa carrière et les Los Angeles Lakers. Mis ensemble, ça donne “la fin de sa carrière aux Los Angeles Lakers”. On est fortiche hein.

LeBron James a débarqué à Los Angeles à l’été 2018, il y a bientôt six ans. Sous la tunique pourpre et or, l’enfant d’Akron a tout connu. Une saison au cirque avec Lance Stephenson, JaVale McGee et Michael Beasley, un titre en 2020 avec Anthony Davis et un entre-deux plus récent caractérisé par la présence dans le vestiaire de D’Angelo Russell et de Rui Hachimura. Et oui c’est gratuit. Toujours est-il que le joueur de 39 ans a confirmé qu’il se sentait à son aise dans la baie des anges et que les résultats récents ne le dégoutaient pas d’Hollywood Boulevard et de Venice Beach.

“Je suis un Laker, je suis heureux comme j’ai été très heureux d’être un Laker ces six dernières années et j’espère que ça va continuer comme ça. Mais je ne sais pas encore combien de temps ma carrière durera et dans quel maillot je la terminerai. J’espère que ce sera avec les Lakers. C’est une grande organisation, avec tellement de légendes. Mais nous verrons bien.”

Traduction : “je jouerai là où mon fils sera drafté et si Rob Pelinka pouvait aller le chercher pour ne pas que j’ai à déménager, ça m’arrangerait pas mal”.

Plus sérieusement, malgré une neuvième place de la Conférence Ouest à l’heure actuelle, les Lakers ont parfois prouvé cette saison qu’ils étaient capables d’être compétitifs dans les matchs qui comptent. Ils ont par exemple remporté le premier NBA In-Season Tournament de l’histoire en fin d’année dernière, et plus récemment ils se sont imposés contre des équipes comme les Boston Celtics ou le Oklahoma City Thunder. Il y a un potentiel dans ce groupe et l’exploiter lors des prochains Playoffs pourrait donner encore plus envie au King de ne pas quitter son chez-lui.

Lors de la dernière trade deadline, une équipe a pourtant bien essayé de lui faire quitter Los Angeles, les Golden State Warriors. LeBron James a évoqué cette rumeur lors de la même Conférence de Presse :

“J’en ai entendu parler en même temps que tout le monde. Parfois, il y a des discussions dans les coulisses dont vous n’êtes pas au courant. Et je suppose que si cela devient concret, on vient vous le rapporter. Et ce n’est jamais arrivé jusqu’à moi.”

Que vous le croyiez ou non, cette déclaration montre que LeBron n’a pas eu l’intention de s’en aller des Lakers au milieu de la saison. Reste à voir si ce sera encore le cas cet été si Bronny se fait drafter par la franchise de Mike Dunleavy Jr… où une autre.