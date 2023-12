Portés par un Anthony Davis titanesque, les Los Angeles Lakers ont pris le dessus sur les Indiana Pacers à Vegas. (123-109) Les Angelinos remportent le premier In-Season Tournament de l’histoire de la NBA.

Pour la feuille de stats de ce match, c’est par ici.

Deux équipes invaincues en finale de ce In-Season Tournament mais un seul vainqueur au bout et ce sont les Lakers qui repartent avec la coupe. En tête pendant quasiment tout le match, les Angelinos ont appuyé sur l’accélérateur durant le money time pour finir des Pacers qui auront longtemps été sur leurs talons.

Côté Lakers, on retiendra l’énorme match d’Anthony Davis. L’intérieur des Purple and Gold est l’homme de la rencontre, sans la moindre discussion. 41 points, 20 rebonds, 5 passes et 4 contres pour celui qui aura joué au papa avec tous les intérieurs d’Indiana. En attaque comme en défense, le Brow a été royal. Il a en plus joué un rôle clef dans le money time des siens. Calibre MVP.

Dans le sillage de leur intérieur, les Angelinos ont détruit la raquette des Pacers. 55 rebonds à 32 pour L.A., 86 points inscrits dans la raquette, les Lakers ont su taper là où ça faisait mal pour compenser une adresse à 3-points tout simplement dramatique (2/13). On n’oublie pas non plus le super apport d’Austin Reaves en sortie de banc (28 points), sans compter le toujours précieux LeBron James (24 points, 11 rebonds) malgré quelques pertes de balles évitables.

Côté Pacers, Tyrese Haliburton a rendu une copie correcte mais loin de celle des derniers matchs. Discret en première période, le meneur a été meilleur au retour des vestiaires mais sa performance symbolise plutôt bien le manque d’impact des titulaires cette nuit. Indiana a longtemps été porté par son banc et les Mathurin, McConnell, Jackson et autres Nesmith. Le hustle des Pacers et les (trop nombreuses) pertes de balle de L.A. ont un temps laissé planer le doute mais il aura manqué également de l’adresse pour Indiana afin de vraiment faire la différence. 5ème équipe la plus adroite à 3-points en NBA, Indiana n’a jamais su sanctionner les Lakers à longue distance, en témoigne ce triste 10/41 de loin. Les Pacers se sont bien battus mais l’expérience des Lakers et le talent de leurs stars a fait la différence.