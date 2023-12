Anthony Davis a été absolument monstrueux lors de la finale du In-Season Tournament. Le Unibrow a réalisé la meilleure performance de sa saison avec 41 points, 20 rebonds, 5 passes décisives et 4 contres.

Un massacre, une boucherie, un carnage, … Le petit Larousse ne contient pas assez de mots pour décrire ce qu’a fait subir Anthony Davis à la raquette des Indiana Pacers en finale du NBA In-Season Tournament. L’intérieur est devenu le troisième Laker de l’histoire à réaliser un match à plus de 40 points, 20 rebonds et 5 passes après Elgin Baylor et Wilt Chamberlain. À cela, il faut rajouter quatre contres, une ligne statistique pas vue depuis plus de 30 ans.

𝟒𝟏 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓𝐒

𝟐𝟎 𝐑𝐄𝐁𝐎𝐍𝐃𝐒

5 PASSES

4 CONTRES

16-24 FG

9-13 FT

In-Season TN CHAMPION

Premier joueur à 40/20/5 + 4 BLK sur les 30 dernières saisons pic.twitter.com/52AVEoWCtA

— NBA France (@NBAFRANCE) December 10, 2023

WHAT A GAME FROM AD 🗣️

41 PTS \ 20 REB \ 5 AST \ 4 BLK@Lakers win the first-ever NBA In-Season Tournament! 🏆 pic.twitter.com/gpKTxPX1rw

— NBA (@NBA) December 10, 2023

Si Isaiah Jackson, auteur d’un match très solide, a réussi à sauver la face, Myles Turner a lui vécu un enfer face à Anthony Davis ce samedi soir. Bousculé physiquement, dépassé par la vitesse de son vis-à-vis et surpassé par sa technique, le pivot des Pacers a parfois donné l’impression de n’être qu’un enfant opposé à un adulte. 10 points à 3/11 au tir, 7 rebonds, 6 fautes et -17 de +/-, l’ancien de l’université de Texas a passé l’une des plus longues soirées de sa carrière.

Une statistique décrit parfaitement la domination physique des Lakers et d’Anthony Davis lors de cette finale : les pourpres et or ont marqué 86 points dans la raquette, ce soir, et n’en ont encaissé que 44. En première mi-temps notamment, la franchise de Los Angeles a inscrit 65 unités sans rentrer le moindre tir à longue distance : une preuve que tout passait par l’intérieur.

Anthony Davis est aussi la raison principale pour laquelle l’attaque des Pacers, la meilleure de la Ligue, est restée bloquée à 109 unités, 19 de moins que leur moyenne cette saison. En plus de ses quatre contres, il a été une force de dissuasion toute la soirée poussant ses adversaires à prendre des tirs plus compliqués les uns que les autres.

En transe jusque dans ses célébrations :

GOING. OFF. https://t.co/M0Xq3fEPgy pic.twitter.com/03Rv2OmYWr

— NBA (@NBA) December 10, 2023

Si LeBron James a été élu MVP du In-Season Tournament, il n’y a pas de doute, celui de la finale se nomme Anthony Davis. Le Unibrow a fait All-In a Las Vegas et va devenir l’un des seuls hommes à repartir de Sin City plus riche que lors de son arrivée, que ce soit en trophées, en louanges ou en monnaie.

Source texte : NBA France