LeBron James élu MVP du NBA In-Season Tournament

Le premier MVP de l’histoire du NBA In-Season Tournament est connu. Il s’agit d’un petit nouveau venu dans la Ligue, quelqu’un qui n’est connu que par les passionnés de la balle orange : un certain LeBron James. Encore et toujours le King au sommet.

LeBron James est un extraterrestre. À quelques jours de ses 39 ans, le King a mené son équipe à la victoire lors de la première édition du NBA In-Season Tournament. Il a même été élu MVP de la compétition.

En sept matchs et sept victoires, LeBron James a tourné à 26,8 points, 7,5 rebonds, 8,2 passes de moyenne dans le tournoi, le tout à 58,8% au shoot et à 63,0% de loin. Des statistiques exceptionnelles qui n’ont laissé que peu de choix aux votants, malgré la finale incroyable réalisée par Anthony Davis.

Sur les 20 journalistes concertés pour décerner ce prix, 14 ont choisi LeBron James, cinq son coéquipier au monosourcil et un a voté pour Tyrese Haliburton (le reporter du Indianapolis Star). À noter que sur le compte rendu des votes partagé par la NBA apparaissent également cinq avis de fans. Trois d’entre eux ont élu le King et deux ont préféré le jeune meneur des Pacers.

En finale, même si sa performance a été éclipsée par celle de son coéquipier, LeBron James a également tenu son rang. Le natif d’Akron a inscrit 24 points, capté 11 rebonds et distribué quatre passes décisives prouvant une fois de plus sa constance au plus haut niveau dans les matchs décisifs.

Celui qui sera quarantenaire dans treize mois est sur les mêmes bases statistiques en régulière. Or, avec les Lakers quatrièmes ex-aequo à l’Ouest, il pourrait bientôt se glisser dans la course au MVP de la saison … lors de sa 21e en carrière. Un exploit considérable.

Même avec plus de deux décennies de NBA dans les pattes, LeBron James a encore des choses à réaliser dans la Grande Ligue. Gagner le NBA In-Season Tournament en faisait partie et, comme beaucoup d’autres choses dans sa vie, le King l’a réussi avec brio.

