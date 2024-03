Parmi les innombrables records possédés par LeBron James, un détonne tout particulièrement : celui du plus grand nombre de matchs consécutifs de saison régulière à minimum 10 points. Une série qui ne cesse de s’allonger et qui vient de dépasser le nombre de rencontres disputées par Shaquille O’Neal dans toute sa carrière.

Pour un bon nombre de joueurs en NBA, mettre plus de 10 points dans une rencontre est synonyme de belle performance. LeBron James, lui, le fait plus régulièrement qu’Adam Morrison ne prend des douches. Sur ses 1 477 rencontres de saison régulière dans la Grande Ligue, il n’y en a que huit au cours desquelles le King n’a pas dépassé cette marque. La dernière fois, c’était le 5 janvier 2007 contre les Milwaukee Bucks.

Depuis, 17 années sont passées. Dix-sept… DIX-SEPT. La série de matchs consécutifs de LeBron James à minimum 10 points (en saison régulière) est presque majeure en France.

1 208 matchs d’affilée sans faillir. Une régularité exceptionnelle. Et pour souligner un petit peu plus le caractère hallucinant de ce record (en cours), @georgemikan sur X a déniché une statistique hallucinante.

Shaq in his career: 1,207 games

LeBron’s 10-point streak: 1,208 games pic.twitter.com/lrxDFQ6tdx

— ɴᴏᴛ (@georgemikan) March 11, 2024

Shaquille O’Neal n’a disputé “que” 1 207 matchs de saison régulière dans sa carrière, soit un de moins que la série du Chosen One. Et à titre de comparaison, sur ces 1 207 matchs, Shaq – l’un des pivots les plus dominateurs de l’histoire de la Ligue – en a réalisé 75 à moins de 10 unités.

Pour LeBron, il y a tout de même deux rencontres qui ont échappé à “la règle” des 10 points au cours de ces 17 années, mais c’était en Playoffs. LeBron James n’a inscrit que 8 unités contre Dallas lors des Finales 2011 et 7 contre Indiana en 2014. C’est tout.

L’enfant d’Akron n’est pas réputé pour être un scoreur pur et pourtant personne, dans l’histoire de la NBA, n’est aussi régulier que lui dans l’exercice. La deuxième série la plus longue de matchs consécutifs à minimum 10 points est celle d’un certain Michael Jordan avec 866 rencontres.

