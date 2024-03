C’est lundi, une nouvelle semaine qui commence en NBA, et déjà six matchs à se mettre sous la dent. Et pas des moindres, jugez par vous-mêmes.

Le programme de la nuit :

0h : Pistons – Hornets

0h30 : Cavaliers – Suns

1h : Bulls – Mavericks

1h : Spurs – Warriors

2h : Nuggets – Raptors

3h30 : Blazers – Celtics

Le match à ne pas rater : Hornets – Pistons à 0h, et pourquoi pas ?

Combien de fois dans la saison les rédacteurs de TrashTalk ont-ils tenté de promouvoir les petits marchés ? Ce soir en tout cas, il faudra être dans le Michigan pour observer le duel entre Pistons et Hornets. Sans rire, le niveau proposé par Cade Cunningham, Jalen Duren et leur bande n’est plus la bouillie indigeste du mois de novembre, Simone Fontecchio reste sur une perf à 27 puntos et Jaden Ivey commence enfin à lancer sa saison ! Toutes les caméras des États-Unis attendent de surcroit la venue de Brandon Miller à la Little Caesars Arena, et nous aussi. Grant Williams et Vasilije Micic prennent leurs marques en Caroline du Nord, tout est réuni pour du grand basketball et la défaite contre la dynastie des Wizards il y a deux jours n’est qu’un petit accident de parcours pour les hommes de Steve Clifford.

Évidemment que non.

Fuyez. Matez la rediff des Oscars, les highlights de la saison de Jordan Poole ou un podcast de Draymond sur l’exemplarité sur le terrain, mais pas ça. Pauvres fous.

Mais aussi (plutôt)…

Kevin Durant en feu depuis la blessure de Booker, pour défier des Cavs qui empilent les blessures.

En combien de temps Luka Doncic va-t-il poser un triple double à 30 points à Chicago ?

Wemby fait son grand retour face aux Warriors, toujours sans Steph. Objectif, taper du poing dans la raquette des Dubs

Jokic face à Olynyk, LA matchup de la soirée, enfin presque.

On déconseille Boston en TTFL, possible que le suspense soit mort dès le deuxième quart.

Les Français de la nuit :

Vavane dans le match de la nuit face aux terribles Hornets

Victor Wembanyama présent ce lundi après deux matchs de repos

Rayan Rupert pour enchaîner avec Portland dans un match qui – spoiler – sent la déculottée, donc le temps de jeu ?

Et en G League :