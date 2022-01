Programme NBA : Stephen Curry reçoit Cade Cunningham, parfait pour lui apprendre à tirer de loin

Soirée en mode grosse redescente post-euphorie après ce Martin Luther King Day de folie. Deux matchs au programme de la soirée, on prépare quelques trucs à grignoter et une grande dose de café en espérant qu’Anthony Edwards ou Steph Curry suffisent à combler le manque ressenti après les émotions de la veille. Envoyez le programme !

# LE PROGRAMME DU MARDI 18 JANVIER 2022

1h30 : Knicks – Wolves

4h00 : Warriors – Pistons (BeIN Sports 1)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Warriors – Pistons (4h) : il n’y avait pas 36.000 choix pour le match de ce soir – seulement deux même – mais l’on préfère vous conseiller ce match qui ne s’annonce pas si déséquilibré qu’il n’y paraît. Les Pistons restent sur 3 victoires en 5 matchs et se sont notamment offert le scalp du Jazz avec un record en carrière pour Cade. De l’autre côté, les Warriors sont à 3 défaites sur les 5 derniers matchs et l’on une impression de Dub machine enrayée depuis la nouvelle année. D’autant plus que les coups durs s’accumulent avec un James Wiseman qui a dû repousser son retour, la blessure de Draymond Green au mollet et Stephen Curry touché à la main contre les Bulls, il y a quatre jours. Le Chef n’est cependant pas noté dans le rapport de blessure et devrait ainsi faire son retour face aux Pistons. La rencontre s’annonce donc plutôt serrée pour les Californiens qui reçoivent une équipe en forme, n’ayant absolument rien à perdre et qui peut compter sur un Cade Cunningham en chouette forme. En plus, c’est l’occasion de constater les progrès de notre Killian Hayes national. Dernier argument pour ne pas louper cette rencontre, Klay n’a rejoué que quatre matchs depuis son retour de convalescence. C’est donc toujours un évènement immanquable lorsqu’il frotte le parquet.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Anthony Edwards se déplace au Madison Square Garden.

Il est typiquement le genre de mec qui pourrait vouloir profiter de l’occasion pour planter une grosse perf, ou un poster monstre.

Sinon, les Knicks doivent impérativement se relancer après n’avoir inscrit que 87 points contre Charlotte.

Evan le premier, qui reste donc sur un… 2/9 au tir.

On calme un peu le jeu ce soir. Cette fois, on aura le temps d’aller vider l’eau des olives pendant les temps-morts et de somnoler un peu à la mi-temps. Il n’y a que deux matchs au programme et après la soirée d’hier, tranquiiiiille.