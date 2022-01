Je n’aurais jamais cru pouvoir dire que… spécial conférence Est – Apéro TrashTalk

Nous sommes le 18 janvier, le MLK Day est officiellement derrière nous, et l’ensemble des équipes NBA ont joué au moins 41 matchs de saison régulière sur 82. Le moment idéal pour regarder un peu en arrière et revenir sur les grandes surprises de la campagne 2021-22. On commence avec la Conférence Est !

« Je n’aurais jamais cru pouvoir dire que… » Cette formule vous dit sans doute quelque chose puisqu’on avait déjà utilisé le même concept il y a deux ans au moment du bilan de mi-saison. Un concept bien sympathique qui nous permet vraiment de souligner certaines des principales storylines – autant sur le plan individuel que collectif – et surtout les grosses surprises qui caractérisent cette campagne NBA 2021-22. Au sein de la Conférence Est ? Y’en a des choses à dire. La superbe saison des Cavaliers, les Bulls de DeMar DeRozan qui sont premiers de l’Est, les Hawks qui sont complètement à la rue… bref faut qu’on en parle.

