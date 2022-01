Je n’aurais jamais cru pouvoir dire que… spécial Conférence Ouest ! – Apéro TrashTalk

Nous sommes le 18 janvier, le MLK Day est officiellement derrière nous, et l’ensemble des équipes NBA ont joué au moins 41 matchs de saison régulière sur 82. Le moment idéal pour regarder un peu en arrière et revenir sur les grandes surprises de la campagne 2021-22. Et après avoir fait un premier focus sur la Conférence Est, on enchaîne à l’Ouest !

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Le concept, vous le connaissez. « Je n’aurais jamais cru pouvoir dire que… » et derrière c’est à vous de terminer la phrase. Un moyen bien ludique pour souligner les plus grosses surprises de la première partie de saison 2021-22, une saison qui n’en manque pas. Au niveau des joueurs comme des équipes, il y a comme toujours ceux ou celles qui dépassent les attentes d’un côté, et les déceptions de l’autre. Dans la Conférence Ouest, il n’y a que l’embarras du choix. Les Memphis Grizzlies sur le podium derrière Phoenix et Golden State, alors ça fallait quand même le voir venir. Mais ce n’est qu’un exemple parmi d’autres, et on vous laisse découvrir le reste dans l’Apéro maison.

Vous connaissez la chanson : on se trouve un fauteuil ou un endroit pour s’installer peinard, on se prend un truc à grignoter pendant l’apéro si on a faim, on commente si on veut partager son avis avec les copains. Pour le reste, on s’occupe de tout !