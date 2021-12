La Conférence Est est-elle meilleure que la Conférence Ouest cette saison en NBA ? Apéro TrashTalk

Hier, vous avez eu droit à un Apéro spécial Cleveland Cavaliers. Aujourd’hui, comme le lundi reste le meilleur jour de la semaine, on revient sur vos écrans avec une question qui pèse pas mal : Conférence Est ou Ouest, c’est qui le patron ? Allez, on attaque.

Pendant de longues années, sur les deux dernières décennies, la Conférence Ouest était considérée comme bien plus forte que celle de l’Est. Une concurrence sans merci, une bataille souvent très disputée du début à la fin pour accrocher les meilleures places en vue des Playoffs, un classement final qui se joue à pas grand-chose… bref, le Far West quoi. Mais cette saison, la Conférence Est semble partie pour faire jeu égal voire faire mieux que sa copine de l’Ouest. Car si les trois meilleurs bilans sont à Golden State, Phoenix et Utah pour l’instant, il y a une très grosse baston de l’autre côté du pays avec pas moins de dix équipes possédant au moins un bilan de 50% de victoire. Comment peut-on expliquer cela ? Un Apéro est nécessaire pour se plonger dans une comparaison qui va faire débat. Allez, on en parle !

Vous connaissez la chanson : on se pose dans un bon fauteuil, on prend de quoi grignoter, on commente si on a envie et, surtout, on kiffe sa vie avec les copains de la balle orange.