Le All-Star Game est derrière nous et on a désormais atteint les 2/3 de la saison régulière. Alors qu’on attaque gentiment le dernier virage, focus sur les éléments à suivre de près jusqu’au dix avril prochain. Premier épisode avec un apéro TrashTalk spécial Conférence Est.

Nous y sommes ! Enfin, ça y est, le All-Star Weekend est passé et le dernier virage de la saison régulière est à nos pieds. Dans la Conférence Est, les 15 équipes ont des agendas très précis avec plusieurs objectifs à respecter. L’infirmerie de Boston sera-t-elle vide au moment d’atteindre les Playoffs ? Toronto va se mettre à tanker méchamment ? Et qu’attendre de Bilal Coulibaly ou Evan Fournier ? Les blessures des Sixers ou des Knicks ? Qui pour composer le Top 4 ? Un bon momentum à venir pour les Pacers ? Le fond de la marmite pour Brandon Miller malgré des belles perfs ? Sortez vos meilleures takes, c’est l’heure de l’Apéro spécial Conférence Est !

Fans des équipes de l’Est, on vous attend dans les commentaires pour nous donner vos ressentis sur cette fin de saison. De la course au podium à celle au first pick en passant par le Play-In, on ne risque pas de s’ennuyer.