Lundi actu NBA : on fait le point ! (Playoffs, Draft 2024, Budenholzer)

Le meilleur jour de la semaine reste le lundi ! Et pour bien démarrer la semaine, on se retrouve afin de parler des récentes actualités en NBA. Il s’en est passé des choses au cours des dernières heures/jours ! Suffisamment pour en faire un Apéro TrashTalk.

Par ici pour retrouver toutes nos vidéos sur le ballon orange

Côté Playoffs ? Les Nuggets ont activé le mode champion en titre, pendant que les Pacers sont en train de faire vaciller des Knicks diminués. Côté Draft 2024 ? Les Hawks repartent avec le 1er choix, mais qui sont les perdants et vainqueurs de cette loterie ? On finit avec Mike Budenholzer recruté par les Suns, avec un react à chaud sur le retour du coach en NBA ! Installez-vous et profitez de cette fournée d’infos, c’est la team TrashTalk qui régale !