Les Playoffs battent leur plein mais ça ne veut pas dire que le reste de la NBA ne compte plus. L’actualité continue de tourner avec bon nombre de rumeurs et on a décidé d’analyser tout ça dans un petit Apéro TrashTalk.

Pour retrouver l’intégralité de nos vidéos, c’est par ici

L’actualité des Playoffs, c’est tous les jours et on relaie ça autant que possible mais il y a aussi d’autres franchises qui sont déjà en vacances et qui ont leur dose d’actu. Les Lakers se cherchent un coach, les Pelicans s’interrogent sur Brandon Ingram et comptent leurs sous avant une intersaison importante, c’est quoi la suite chez les Bulls ? Trae Young, Dejounte Murray, que vont faire les Hawks maintenant qu’ils ont chopé le first pick de la Draft 2024 ? On revient aussi sur la récente nomination de Charles Lee à Charlotte. Bref, beaucoup de sujets d’actu qu’il faut traiter.