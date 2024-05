Bronny James veut s’inspirer de Davion Mitchell, Jrue Holiday et Derrick White

Actuellement au NBA Draft Combine à Chicago, Bronny James essaye de s’illustrer pour convaincre les scouts qu’il a le niveau pour jouer dans la Grande Ligue. Et cela passe notamment par ses qualités défensives, le fiston de LeBron s’inspirant de plusieurs références dans ce domaine.

Lors d’une interview en marge de ses apparitions au NBA Draft Combine, Bronny James a fait comprendre à tout le monde qu’il voudrait bien sortir de l’ombre très imposante de son père, et poursuivre son propre chemin. Alors quand on lui demande quels sont ses modèles en tant que joueurs NBA, ce n’est pas LeBron qu’il cite, mais plutôt des gars comme Davion Mitchell, Jrue Holiday et Derrick White.

Bronny James says he looks up to three NBA players in particular when modeling his game:

◽️ Jrue Holiday

◽️ Derrick White

◽️ Davion Mitchell

The explanation ⤵️ pic.twitter.com/353eUeR1OO

— The Athletic (@TheAthletic) May 14, 2024

Le point commun entre ces trois joueurs ? Ils sont tous des références en défense.

Jrue Holiday est considéré depuis de nombreuses années comme le meilleur défenseur extérieur en NBA. Son coéquipier aux Celtics Derrick White s’est lui imposé comme un joueur calibre All-Defensive Team, tandis que Davion Mitchell (Kings) a été élu joueur défensif de l’année 2021 en NCAA et n’a pas perdu de temps pour poser des problèmes aux meilleurs attaquants NBA.

La défense étant l’un des points forts de Bronny James (sans oublier ses qualités athlétiques), ce n’est pas très étonnant de le voir modeler son jeu sur ces gars-là.

“Ce sont des gars qui excellent dans leur rôle” a notamment déclaré Bronny. “Ils se tiennent à ce rôle et savent ce qu’ils sont censés faire.”

Être un solide défenseur, capable de rentrer ses shoots tout en étant un connecteur à travers un gros QI basket, voilà le type de joueur que souhaite devenir Bronny James.

Ce dernier peut aussi s’inspirer du parcours d’un mec comme Derrick White, sélectionné en toute fin de premier tour à la Draft après avoir commencé sa carrière universitaire en Division II. White sortait de l’université pas très réputée de Colorado au moment de sa draft et a dû batailler pour se faire sa place en NBA. Il est passé par la G League, a squatté le banc des Spurs, avant de gravir les échelons pour devenir un joueur de plus en plus solide dans la Ligue. Arrivé aux Celtics au cours de la saison 2021-22, Derrick White a fini par changer de dimension en devenant un membre essentiel de la meilleure équipe de l’Est. Ses qualités défensives, associées à son adresse au tir et surtout sa capacité de faire les bons choix au bon moment, ont fait de lui un candidat All-Star cette année.

On ne sait pas si Bronny James montera aussi haut un jour, mais il a des vraies sources d’inspiration pour y arriver.

Source texte : The Athletic

