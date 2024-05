Les Cleveland Cavaliers sont au milieu d’une série de Playoffs, et voilà que des rumeurs concernant le futur de leur franchise player prennent de la place dans les médias. Les Lakers seraient intéressés par Donovan Mitchell, dont la situation contractuelle est un dossier de plus en plus chaud dans l’Ohio.

En plus de batailler face aux Boston Celtics, les Cavs doivent batailler face aux rumeurs. Quand on est un petit marché en NBA, c’est souvent le jeu. Mais si l’on regarde le dossier de plus près, on comprend que le front-office va devoir s’activer cet été. Donovan Mitchell, récupéré du Jazz dans un énorme trade en septembre 2022, est éligible à une prolongation de contrat. L’arrière dispose d’un salaire garanti de 35 millions de dollars la saison prochaine, et peut rejoindre le marché des agents libres dès 2025 s’il refuse sa Player Option.

Forcément, l’objectif de la franchise est de le conserver, et son niveau vaut bien un sacré pactole. Dan Gilbert (le propriétaire des Cavs) affichait il y a quelques semaines son optimisme à ce sujet. Mais en cas de désaccord – pour l’instant simple supputation – la franchise n’aura pas d’autre choix que d’explorer un trade pour ne pas le laisser partir sans rien. Les Cavs avaient énormément lâché pour le récupérer, dont un sacré paquet de picks, et ils ne peuvent pas se permettre de finir à poil. C’est seulement dans cette éventualité là que les Lakers entrent en jeu.

Report: Lakers expected to be ‘front of the line’ to acquire Donovan Mitchell this summer https://t.co/JWJGMXyQJS

— Cavaliers Nation (@WeAreCavsNation) May 14, 2024

Jason Lloyd, journaliste pour The Athletic, indique que les Angelinos seraient parmi les premiers à venir toquer à la porte des Cavs si l’occasion s’y présentait. Plus encore, il écrit : “Il est possible, étant donné l’état actuel du mollet de Mitchell, qu’il ait déjà joué son dernier match sous le maillot des Cavs.”

Si là-encore, difficile d’affirmer de tels propos en pleine série de Playoffs – Mitchell est actuellement blessé – Lloyd n’y va pas par quatre chemins pour mettre en cause le futur de Donovan Mitchell dans l’Ohio. Les Lakers ont un peu de picks, des contrats à refiler, et une ambition de récupérer un All-Star pour la fin de carrière de LeBron. Affaire à suivre quand même.

Info, intox, un peu de tout, pas sûr que le front-office de Cleveland soit enchanté. Mais le fait est qu’en cas d’élimination face à Boston, le dossier Donovan Mitchell sera le sujet brûlant de l’été des Cavaliers. Il faut le régler au galop.

Source texte : The Athletic