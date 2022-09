Woj Bomb !! Annoncé sur le départ à Utah, Donovan Mitchell prend la direction de… Cleveland ! Désireux de franchir un cap et de retrouver les Playoffs, les Cavs n’ont pas hésité à sortir une offre XXL pour s’attacher les services du triple All-Star.

Il faut croire que le France-Allemagne ne plaisait pas à tout le monde ! Alors qu’on se matait sagement les Bleus, Adrian Wojnarowski a décidé de nous forcer à zapper en balançant une grosse news comme il aime le faire. Au programme, un trade monstrueux entre Utah et Cleveland qui concerne Donovan Mitchell ! Longtemps annoncé aux Knicks, Spida avait vu la piste New York se refroidir d’un coup avec la prolongation de R.J. Barrett. On se demandait si le joueur n’allait pas devoir se faire une raison et rester à Salt Lake City mais un prétendant est finalement sorti du bois pour récupérer la star locale : Cleveland. Excellents la saison dernière mais douloureusement éliminés au Play-in Tournament, les Cavs souhaitaient franchir un vrai cap et l’acquisition de Donovan Mitchell devrait leur permettre de rêver plus haut, genre beaucoup plus haut. Pour y arriver, il a fallu sortir l’artillerie lourde et Koby Altman a mis les moyens. En échange de Mitchell, Utah récupère Lauri Markkanen, Ochai Agbaji, Collin Sexton (sign and trade), trois premiers tours de draft non protégés (2025, 2027 et 2029) mais aussi la possibilité d’échanger les picks 2026 et 2028 !

Full trade: Utah is trading Donovan Mitchell to Cleveland for Lauri Markkanen, Ochair Agbaji, Collin Sexton, three unprotected first-round picks and two pick swaps, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 1, 2022

Et si on analysait un peu par équipe désormais ? Pour Cleveland, c’est clairement un immense pas en avant dans le projet. L’objectif l’an prochain ce ne sont pas les Playoffs, faut pas abuser non plus, c’est plutôt les hautes sphères de la Conférence Est. Reste à voir jusqu’où ils seront capables de grimper (Top 3/4/5 ? mieux ?) J.B. Bickerstaff compte désormais dans ses rangs trois All-Stars dont le plus vieux a… 25 ans, sans oublier un Evan Mobley qui a sorti une première année monstrueuse et qui a tout d’une superstar en devenir. Le potentiel de ce groupe est hyper excitant, c’est fort chez les starters, y’a un banc qui est bien sympathique aussi, ça donne envie de voir la saison débuter. Bien sûr, pas mal de questions se posent malgré tout. Si offensivement, Mitchell va apporter ce fire power qui a pu manquer l’an dernier, défensivement ça risque d’être un peu plus difficile. Le backcourt Garland-Mitchell est d’une hype terrible en attaque, mais elle va donner des sueurs froides aux fans des Cavs en défense. En clair, ça défend pas… Il va falloir que Evan Mobley et Jarrett Allen bossent dur derrière car il va y avoir des brèches à combler. Il faudra aussi voir en termes de spacing comment s’organiser car Garland est le seul shooteur digne de ce nom dans le cinq de départ… Au coach de trouver les solutions pour que tout ce beau monde carbure à 1000%.

Pour Utah désormais, c’est la suite logique d’un été dont le thème est le BTP et la démolition. Rudy Gobert parti aux Wolves, on savait que Donovan Mitchell risquait de suivre et Danny Ainge voulait sa fournée d’assets pour lâcher Spida. En additionnant les deux trades, le boss de Salt Lake City a donc collecté sept premiers tours de Draft, trois swap picks mais aussi une ribambelle de jeunes dont Collin Sexton, récupéré en sign and trade et qui a finalement obtenu un deal à la hauteur de ses attentes : 72 millions sur 4 ans, totalement garantis. Mitchell tradé, le boulot est pourtant loin d’être fini pour Ainge qui a encore plusieurs leviers à manœuvrer pour faire le plein de picks et d’assets. Maintenant que Spida a mis les voiles, les prochains sur la liste devraient être les anciens lieutenants de l’époque Playoffs. Bojan Bogdanovic, Mike Conley, Jordan Clarkson, tous ont une valeur marchande et tous peuvent intéresser des contenders prêts à envoyer un pick ou un jeune en contrepartie. Autant dire qu’à ce rythme, Sam Presti va vite avoir de la concurrence à la Draft.

Les Cavs voulaient revenir sur le devant de la scène à l’Est et l’acquisition de Donovan Mitchell devrait leur permettre de réaliser cette ambition. Reste à voir si l’équipe sur le terrain sera aussi séduisante que sur le papier.

Source texte : ESPN / Adrian Wojnarowski