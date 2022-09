Waouh. Bravo, et merci monsieur. En fait, les mots sont assez difficiles à trouver pour décrire la carrière de Dirk Nowitzki. Légende parmi les légendes et pionnier de la réussite européenne en NBA, Dirk est un pan de l’histoire de la balle orange à lui tout seul. MVP de la Grande Ligue en 2007, quatorze fois All-Star et champion NBA en 2011, la carrière de l’ailier fort est un modèle pour n’importe quel basketteur. Son héritage est immense, autant dans la Grande Ligue que dans son pays. Alors pour rendre hommage à ce héros national, la sélection allemande a carrément décidé de retirer son numéro 14, du jamais-vu jusqu’à présent.

Bon ça, les maillots retiré et les hommages, on connaît déjà. Dirk a d’ailleurs eu ce privilège chez les Mavs, où son numéro 41 ne sera plus jamais porté. Tiens, mieux encore, le mec a carrément sa silhouette sur le parquet texan, si ça c’est pas la classe. Bref, le grand blond est un mythe absolu du jeu, et difficile de le remercier à la hauteur de ce qu’il a apporté au monde de la balle orange. Si Dirk est une légende outre-Atlantique, son héritage est également immense dans son pays. Avec 153 matchs et deux médailles sous les couleurs de la Mannschaft, « Dirkules » est le meilleur marqueur de l’histoire de l’Allemagne, et a même été le porte-drapeau allemand lors des J.O en 2008. Comprenez-bien qu’on parle là d’un monument, qui a encore eu ce soir le droit a un hommage vibrant. Eh oui, en marge de la rencontre entre l’Allemagne et les Bleus, la fédération allemande a décidé de profiter de l’évènement pour retirer le numéro 14 du plus grand joueur de son histoire. Chez lui, en Allemagne dans une salle de Cologne pleine à craquer, l’ailier fort a ainsi eu le droit à une cérémonie poignante pour voir son maillot se hisser au sommet de la salle, du jamais vu pour une sélection jusqu’à présent.

Le numéro 14 de Dirk, retiré de la sélection allemande 👏❤️🇩🇪pic.twitter.com/eAjqY8bdeM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 1, 2022

Qui dit évènement spécial dit également guest spéciaux. Alors pour l’occasion, tout le gratin des Mavs s’était déplacé pour rendre hommage à sa légende. Mark Cuban, Jason Kidd, Michael Finley et même Luka Doncic, qui sortait pourtant d’un très gros match, étaient de la partie, Luka n’ayant néanmoins eu qu’à sortir de la douche. La cérémonie débute et Dirk débarque tout de noir vêtu, en mode la classe à Dallas, sans mauvais jeu de mot. Même à plus de 40 piges, le bonhomme transpire le charisme. Bref, le parquet s’illumine des inscriptions « 14 » et « MVP », et le maillot du Wunderkind s’élève lentement dans un spectacle grandiose. Feux d’artifices, jeux de lumières et musique épique, la fédé allemande a fait craquer le PEL pour rendre hommage à son champion et c’est clairement réussi. Ce jersey floqué du numéro 14 trône tout en haut de la Lanxess Arena pendant un moment, puis Dirk prend la parole pour le traditionnel discours de remerciements. Le géant en profite pour dédicacer tous ses brüders et toutes les personnes l’ayant aidé dans sa carrière, son ami et mentor Holger Geschwindner en tête de liste. Monsieur Nowitzki conclut son monologue assez ému, et en profite pour aller saluer les joueurs allemands qui rentrent sur le terrain. Ainsi s’achève le retrait de maillot du joueur allemand le plus légendaire de tous les temps.

« C’était fantastique. Je voudrais remercier la FIBA et ma fédération pour cet honneur. Toute ma famille est là, j’ai grandi ici. » « J’ai toujours tout donné pour mon pays. Cela signifie beaucoup pour moi. » — Dirk Nowitzki

Une cérémonie à la hauteur du monsieur, voilà ce qu’on retiendra de cette première partie de soirée. Pour le reste, on espérait alors surtout que nos Bleus allaient faire le job face à des Allemands survoltés. Pour le savoir ? Article suivant.