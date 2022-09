C’était l’une des grandes affiches de ce premier tour de l’EuroBasket 2022 : Slovénie – Lituanie à Cologne, juste parfait pour se mettre dans le bain. Et on en connaît un qui n’a pas perdu la moindre seconde pour entrer bien comme il faut dans la compétition. Ce gars-là, c’est le vétéran Goran Dragic, qui a un titre de MVP de l’Euro à défendre et qui a brillé dans la victoire des Slovènes 92-85.

Comme un symbole, c’est lui qui a inscrit l’ultime panier la rencontre, avant de finir cette dernière avec le ballon du match dans les mains. Dans une soirée où les Slovènes ont dû aller à la salle… en taxi et où Luka Doncic était dans le dur au niveau du scoring, le Dragon s’est rappelé au bon souvenir de l’Euro 2017, quand il avait guidé la Slovénie sur le toit de l’Europe. Oui, même à 36 balais, Dragic possède encore des cannes et reste l’une des principales raisons qui expliquent pourquoi son équipe fait partie des grands favoris de cet EuroBasket 2022. 23 minutes et 23 secondes passées sur le parquet de la Köln Arena, 19 points à 8/14 au tir dont 3/4 à 3-points, le tout avec 3 rebonds, 3 passes et 2 interceptions en prime. C’est propre, c’est efficace, c’est fort, et ça a suffi pour calmer un public lituanien en fusion qui rêvait de voir la bande à Domantas Sabonis taper le tenant du titre. Les amoureux de stats retiendront la grosse performance de Mike Tobey (24 points, 8 rebonds, 27 d’évaluation) mais ici, on a bien kiffé voir l’ancien en jambes dans un match aussi relevé que celui qu’on vient de voir. Il y a encore deux ans, Dragic annonçait que sa retraite internationale était définitive, aujourd’hui il montre la voie à ses copains.

Quelque part, le président lituanien des Bulls Arturas Karnisovas a maté ce match en étant tiraillé par l’amour de sa patrie d’un côté, et la volonté de voir son nouveau joueur briller de l’autre. Parce que oui, ne l’oublions pas, l’ami Goran est un joueur de Chicago depuis cet été, lui qui a signé chez les Taureaux presque à la surprise générale alors qu’on l’attendait plutôt à Dallas aux côtés de son compatriote Luka. Malgré la déception du résultat, Karnisovas a sans doute kiffé la production du Dragon ce jeudi, toujours capable de cracher du feu alors qu’il reste sur sa plus faible saison statistique en NBA depuis une bonne décennie. Entre son passage éclair aux Raptors et le bordel Nets, Dragic veut prouver qu’il a toujours sa place dans la meilleure ligue du monde et il compte bien utiliser cet EuroBasket 2022 pour fermer quelques bouches. Bien évidemment, si la Slovénie veut réaliser le back-to-back, ça passera avant tout par un Luka Doncic en mode Luka Magic, lui qui a clairement pris la place de numéro 1 au sein de l’équipe nationale. Mais elle aura aussi besoin du leadership, de l’expérience et surtout du talent de Goran, qui est toujours intact.

On sait à quel point le premier match d’une grande compétition est important, encore plus quand cette rencontre représente un choc dans le groupe de la mort. Et c’est souvent dans ce genre de rencontre qu’on voit qui sont les darons. Goran Dragic fait clairement partie de ceux-là.