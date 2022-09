On ne pouvait pas rêver mieux pour ce premier jour. Dans une arène de Cologne chauffée à blanc par le meilleur public d’Europe, désolé pour les fans du Portel hein, la Lituanie et la Slovénie nous ont offert un spectacle assez fou dès l’entame de l’Euro. Une victoire pour la Slovénie mais une victoire qui a longtemps semblé lui échapper, jusqu’à un money time étrangement loupé par les Baltes et géré plus sérieusement par Luka Doncic et Mike Tobey. Allez zou, récap, et on fonce sur les Bleus !

Les statistiques de ce magnifique plateau de tapas c’est juste ici

Si vous vouliez du basket ? Madame est servie comme dirait l’autre. Magnifique confrontation donc, entre deux équipes dont il ne serait pas étonnant de les retrouver très loin dans la compétition dans quinze jours. Mais commençons par le début et ce choc du premier jour, un choc lancé idéalement par les Slovènes qui semblent ne pas savoir que le shoot à 3-points n’est pas une obligation au basket-ball. Tant mieux pour eux finalement, puisque Luka Doncic ouvre le bal, puisque Vlatko Cancar enchaine et puisque Jaka Blazic paye son 2/2 d’entrée. Ça tombe de partout mais en face la Lituanie répond, par l’intermédiaire de Kuzminskas et Grigonis, et grâce à la puissance de leur duo de bûcherons dessous. Jonas Valanciunas et Domantas Sabonis se rasent avec des épées mais ils ont aussi des mains de bijoutiers quand ils veulent, Mike Tobey fait ce qu’il faut (en attaque) pour leur répondre et Goran Dragic marque son entrée de quelques crachats de dragon dont il a le secret, et au final ça donne un match à la fois engagé mais aussi délié, tout ce qu’on aime quand on vient de s’empiffrer des matchs de la Bulgarie ou de la Hongrie.

Des « LIETUVA » tombent dans la salle, public en ébullition. pic.twitter.com/vg1BsKtr9z — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 1, 2022



51-48 à la mi-temps, personne ne sort vraiment du lot si ce n’est un public lituanien aussi déguisé que bouillant, personne ne sort du lot parce que… tout le monde est bon, très bon, tout simplement. Les Lituaniens pêchent par des ballons perdus immédiatement sanctionnés par des points en contre-attaque, les Slovènes se font mâchouiller sous le cercle et gèrent donc leur match-up au mieux, si bien qu’en début de quatrième quart ce sont bien les Lietuva Lietuva qui tombent par milliers de la Koln Arena quand la Lituanie prend les devants. A ce moment-là on se dit que le match est en train de tourner, à ce moment-là Luka Doncic commence à se prendre des gnons dans la tronche par dizaines, mais, étrangement, ce qui a fait la force des Litu pendant 35 minutes disparait comme Chris Paul en Playoffs. Domantas Sabonis intercepte la cloison nasale de Doncic et se prend une anti-sportive, les grands ne sont plus servis au contraire d’un Mike Tobey qui finira sa partie avec 24 pions dont environ 60 offerts par son génial meneur, en double-double au final avec 14 points, de la maladresse, une défense à passer sous silence et 10 passes décisives. Le momentum a changé de mains dans le money time, certains diront que c’est une gestion de match de patron et d’autres se posent encore la question de l’AVC lituanien, mais quoiqu’il arrive les Slovènes finissent donc par l’emporter et notre fameux Luka Doncic affiche désormais un bilan de 10-0 avec sa sélection à l’Euro.

Un match splendide mais une fin de rencontre un peu barbouille pour la Lituanie, alors que les Slovènes démarrent leur Euro de la meilleure des façons, victorieux en ayant joué LEUR jeu, suffisant aujourd’hui, en espérant que ça dure mais pas contre nos Bleus, car on rappelle que l’Équipe de France a l’immense chance (pas du tout) d’être dans le même groupe que ces deux équipes de zinzins.

Nos Bleus qui jouent d’ailleurs dans exactement, je regarde ma montre, 32 minutes, alors il est l’heure de cliquer sur publier et de filer défoncer des pâtes au pesto. Merci Mindaugas, merci Goran, merci Luka et merci la vie, cet EuroBasket 2022 est parfaitement lancé.