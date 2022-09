La Turquie se fait très peur face au Monténégro : victoire 72-68, merci Furkan Korkmaz d’avoir joué au sauveur

Après les victoires de l’Espagne et de la Bosnie, Turcs et Monténégrins avaient rendez-vous du côté de la Tsibili Arena (Géorgie) pour la troisième rencontre de cet EuroBasket 2022. Favorite avec l’Espagne de ce Groupe A, la Turquie a-t-elle tenu son rang ?

Pour la boxscore de ce match, suivez le lien magique.

Au moment de faire le point sur ce Groupe A dans nos previews, la logique était claire : il y avait l’Espagne, la Turquie et puis… les « autres », ces équipes qui n’avaient (au moins sur le papier) pas les armes pour rivaliser avec ces deux belles nations du basket. Parmi ce lot de possible punching-balls, on trouvait le Monténégro. Privée de sa star, Nikola Vucevic, la nation des Balkans semblait un peu légère pour aller faire trembler Cedi Osman et ses copains. Et puis on voit ce début de match et on commence à douter sérieusement de nos pronos. On attendait la Turquie sûre de sa force avec ses joueurs d’expérience et ses NBAers et c’est bien le Monténégro qui dicte sa loi. Solidaires, bons en défense, avec un duo Popovic-Simonovic en forme, les hommes de Bosko Radovic font déjouer leurs adversaires et prennent les commandes de cette rencontre. Sur courant alternatif, trop portés vers l’extérieur, les Turcs réagissent enfin avant la mi-temps. Shane Larkin sonne la révolte à coup de 3-points, Cedi Osman lui emboîte le pas et l’équipe de Ergin Ataman retourne totalement le match. Mener de 10 points à la pause en jouant bien un demi quart-temps, ça semble quand même bien payé mais on se dit que la Turquie est enfin réveillée et qu’elle va gérer la suite. Et bien non…

Comme en première période, l’équipe turque retrouve ses vieux démons et le Monténégro, porté par un Bojan Dubljevic au top, en profite pour recoller au score. On se dirige tout doucement vers un money time de folie avec deux équipes qui se rendent désormais coup pour coup sans laisser sa rivale s’échapper. Dubljevic, encore lui, donne un premier momentum aux siens avec deux missiles téléguidés du parking. Mais les Turcs s’accrochent et le Monténégro n’arrive pas à enfoncer le clou. Malgré tout, ce sont bien les compatriotes du Vooch’ qui sont en tête à 30 secondes de la fin. +1 et la possession, les fans respirent avec une paille. Le naturalisé Kendrick Perry a l’occasion de redonner trois longueurs d’avance à son pays mais son floater est un peu court et c’est l’occasion rêvée pour la Turquie de sauver son match. Bien effacé jusque-là, Furkan Korkmaz vient jouer au héros avec un énorme shoot en isolation.

Furkan Korkmaz’ın kritik sayısı 🤯 pic.twitter.com/p7WNUWJNqD — NTV Spor (@ntvspor) September 1, 2022

Le Monténégro a encore une possession pour l’emporter mais Vladimir Mihailovic rate son shoot. Game over ? Non car Simonovic s’arrache au rebond offensif et remonte direct au cercle. Coup de sifflet de l’arbitre pour sanctionner une… faute offensive contre l’intérieur monténégrin, probablement sur la lutte au rebond. Une action qui risque de beaucoup faire parler du côté de Podgorica. Sur la remise en jeu, Cedi Osman échappe à la faute et sert Korkmaz encore lui qui inscrit une prière du milieu du terrain pour donner une fin encore plus improbable à cette rencontre.

Le Monténégro a clairement de quoi avoir des regrets vu son match mais ils n’ont pas réussi à achever une équipe de Turquie qui nous laisse clairement sur notre faim. Attendue comme un possible épouvantail de ce tournoi, elle a déçu. Un jeu haché, des espaces laissés aux intérieurs adverses et sur les lignes de pénétration, un collectif poussif… C’est juste un premier match, et il est gagné quoiqu’il arrive donc bravo, mais il faudra montrer mieux que ça pour jouer les yeux dans les yeux avec les mastodontes de la compétition.

On a frôlé le premier upset de l’Euro mais la Turquie a su se sauver à temps face au Monténégro. Une prestation pas franchement convaincante de la part des copains de Shane Larkin mais l’important c’est les trois points comme dirait l’autre.