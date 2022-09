L’Euro est officiellement lancé et après la victoire facile de l’Espagne face à la Bulgarie, on se préparait à enchaîner avec un Bosnie-Herzégovine – Hongrie pas forcément moins alléchant. Qui dit deux équipes placées dans le groupe B dit également deux adversaires futurs des Bleus, alors on sort ses loupes et on décapsule sa meilleure bière, c’est parti pour le récap maison !

Pour la boxscore du match, c’est juste ici.

Ce premier match avait visiblement tout du must-win pour la Hongrie comme pour la Bosnie. Placées dans un groupe B franchement relevé – avec la France, l’Allemagne, la Slovénie et la Lituanie – les deux équipes avaient à cœur d’empocher une victoire pour ne pas risquer de rentrer bredouilles. Sur le parquet on retrouve quelques blases plutôt connus, Jusuf Nurkic en tête de liste, l’ancien des Nets Dzanan Musa est là aussi, tout comme Adam Hanga, ailier du Real Madrid côté Hongrois. Le match démarre et on se dit que l’aprèm risque d’être très longue, puisque nos deux teams balancent de sacrées briques d’entrée de jeu. Finalement, Musa ouvre le score de loin après s’être libéré de son défenseur par un joli système. La Bosnie ne fera pas longtemps la course en tête, puisque un gars chauve de la Hongrie répond par un floater tout en toucher. Bon, globalement, ce premier quart n’offre pas franchement ce qu’on appelle du beau basket, mais au moins se marre bien. Jusuf Nurkic envoie des briques depuis le logo, les Bosniens ne font que des fautes et on se dit que Hanga est passé à une lettre prêt d’avoir le nom d’un joli sous-vêtement. Bref, la Hongrie prend la tête et ne la lâche pas. Le mec chauve de tout à l’heure envoie un triple, puis un autre, puis encore un nouveau sur un magnifique step-back quasiment au buzzer de la fin du premier quart ! C’est que c’est un vrai joueur de basket, ce monsieur. Alors comme tout le monde, on ouvre son téléphone, on tape « effectif Hongrie EuroBasket 2022 mec chauve », et on se rend compte que ce type s’appelle en fait David Vojvoda et joue dans la ligue de son pays.

À l’entame du deuxième quart-temps, la Hongrie fait la course en tête (23-17), bien aidée toujours par ce David Vojvoda. La suite est d’ailleurs très similaire, puisque étonnamment, la Bosnie chope tous les rebonds offensifs (11 sur 22 rebonds totaux à la mi-temps !) mais ne score pas derrière. En plus, Jusuf Nurkic ne voit pas beaucoup le parquet, gêné par des problèmes de fautes. Finalement, le pivot des Blazers et ses copains raccrochent peu à peu le wagon et égalisent sur un joli hook de Miralem Halilovic (36-36). Tiens, un hook auquel répond d’ailleurs le Hongrois Akos Keller par un poster monumental. Les deux équipes font jeu égal et comme un symbole, John Roberson, le meneur bosnien (émoji clin d’œil) fait écho au tir clutch de Vojvoda par un nouveau step-back three à trois secondes de la mi-temps. La Hongrie ne mène plus que d’un petit point (46-45). Au retour des vestiaires, l’attitude bosnienne a totalement changé et les Dragons semblent plus motivés que jamais. Portée par un duo Dzanan Musa / Miralem Halilovic en feu, la Bosnie prend peu à peu le lead. Sur un alley-oop entre les deux, les hommes d’Aziz Bekir passent enfin devant et la salle explose, temps-mort côté Hongrie. Le troisième quart-temps offre vraiment du beau spectacle, et Musa porte son équipe bien comme il faut. Ajoutez à cela le retour d’un Jusuf Nurkic en mode bulldozer, et vous obtenez une équipe bosnienne trop talentueux pour ses adversaires du jour.

Le dernier quart-temps démarre et la Bosnie est à +10. On se dit alors que la match semble plié, mais Adam Tanga sort de sa boîte, envoie un dunk, un floater et un triple pour ramener son équipe à trois petits points (76-73). Finalement ce sursaut n’est qu’un feu de paille et la Hongrie n’a plus le jus nécessaire pour retourner le match. Tiens, par exemple, David Vojvoda ne rentre plus ses shoots, et c’est franchement chelou. Matraqués par Nurkic à l’intérieur et disséqués par Musa et Roberson sur chaque attaque placée, les Hongrois lâchent le steak et finissent par s’incliner 95 à 85. Ceci dit, les deux équipes nous auront finalement offert un beau match de basket, et les Bleus vont devoir se méfier pour ne pas se faire surprendre par deux teams qui se battront sur chaque ballon. La Bosnie démarre son Euro comme il faut et prend une victoire importante. Pour la Hongrie, il reste quand même quelques belles occasions de se racheter, alors ne lâchez rien messieurs !

Assez lente au démarrage, la bande de Jusuf Nurkic aura finalement su retourner la situation pour s’imposer bien comme il faut. Menée par le quatuor Musa (19 points), Roberson (18 points), Halilovic (16 points) et Nurkic (19 points) justement, la Bosnie a une nouvelle fois prouvé qu’elle pourrait bien jouer les trouble-fêtes dans cet Euro.