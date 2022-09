Cette fois, c’est bon, l’EuroBasket 2022 est officiellement lancé ! Au programme pour débuter les hostilités, un petit Espagne-Bulgarie qui paraissait bien déséquilibré sur le papier. C’est parti pour le récap maison.

Amputée de la plupart de ses cadres historiques pour cause de retraite ou de blessures, l’Espagne apparaît beaucoup moins effrayante sur cet Euro 2022. Attention toutefois à ne pas sous-estimer l’ogre espagnol, toujours capable de jouer les yeux dans les yeux avec du gros calibre. Pour débuter cette compétition, pas de mastodonte au menu mais la bien modeste équipe de Bulgarie face à Sergio Scariolo et les siens. Un adversaire idéal pour lancer la compétition des Ibères et leur donner un boost de confiance. Pour cela, il fallait l’emporter et si possible avec la manière. Les premières minutes sont assez équilibrées avec la Bulgarie qui joue le coup à fond et le pivot Stoilov qui va chercher ses points à l’intérieur. Pas de bol pour les hommes de Rosen Barchovski, l’Espagne n’est pas là pour plaisanter et la machine de démolition se met tranquillement en place. Les Bulgares sont bien trop friables dans la raquette alors les intérieurs espagnols se régalent, à commencer par la fratrie Hernangomez, impeccable pour ce match d’ouverture. Alors que sa naturalisation a fait grand bruit de l’autre côté des Pyrénées, le meneur Lorenzo Brown rend lui aussi une bien belle copie pour sa première en compétition internationale (17 points, 5 passes, 3 interceptions, 6/10 au tir dont 3/5 de loin). Une belle adresse, ça joue simple, c’est propre, on comprend pourquoi Scariolo a tenu à l’emmener.

Sans forcer, l’Espagne déroule face à une équipe de Bulgarie qui met du cœur mais qui n’a pas les armes pour tenir la distance. Comment faire contre ce collectif qui possède non seulement plus de talent mais aussi une belle profondeur d’effectif. En leader de banc, on a nommé Rudy Fernandez. Malgré le poids des années (37 ans), le capitaine de la Roja n’a rien perdu de son talent ni sa capacité à enchaîner les ficelles de loin. Il suffit aux Espagnols d’accélérer un coup pour mettre les Bulgares loin dans le rétro. Il y avait déjà +22 à la pause… Heureusement pour nos voisins d’Europe de l’Est, le très bon (mais trop seul) Vezenkov et un Ivanov en feu en seconde période vont permettre de sauver un peu les meubles pour éviter que ça tourne à la raclée. Victoire 114-87 pour l’Espagne qui débute son Euro avec beaucoup de sérieux.

L’Espagne n’avait pas le droit à l’erreur sur ce match d’ouverture et les rivaux de l’Équipe de France n’ont pas déçu en s’imposant dans les grandes lignes face à la Bulgarie. Prochain rendez-vous pour la bande à Rudy Fernandez : samedi, contre des Géorgiens qui jouent à la maison.