Décidément, les récompenses et Stephen Curry, ça ne fait qu’un. Mercredi, lors d’une soirée magique pour lui et sa fac de Davidson, le meneur de 34 ans a non seulement vu son maillot être retiré par son université, mais il a également obtenu son diplôme tout en étant intronisé au Hall of Fame de cette dernière. L’histoire est belle !

Sélectionné en 7e choix de la Draft en 2009, Steph Curry – et c’est le moins qu’on puisse dire – a tout cassé en NBA. Loin d’être attendu comme un joueur qui révolutionnerait la Grande Ligue, Baby Face présente désormais un palmarès XXL et n’a rien à envier aux autres légendes de ce sport : 2x MVP, 4x champion NBA, 1x MVP des Finales (enfin !), 8x All-Star et la liste est encore longue… Bref, le gars a tout gagné. Cependant, une étape importante de sa carrière était restée en stand-by : décrocher son diplôme universitaire. C’est désormais chose faite, puisque le meneur des Warriors s’est rendu à son ancienne université de Davidson ce mercredi afin de boucler la boucle. Profitant d’une grosse hype après ses exploits en NCAA, le sniper avait décidé d’inscrire son nom à la Draft 2009 sans effectuer la dernière année de son cursus. Il lui a donc fallu 13 ans pour revenir dans sa fac adorée et décrocher ce fameux diplôme, quelques mois après avoir soufflé ses 34 printemps. Une très belle histoire qui permet à tout le monde et surtout à lui de se rappeler d’où il vient et par quoi tout a commencé.

En trois saisons universitaires (2006-09), le jeune Curry a mené son équipe deux fois au tournoi final NCAA, dont une fois aux portes du prestigieux Final Four : c’était lors de sa deuxième saison, et il commençait déjà à nous montrer des flashs de ce qu’il allait devenir plus tard : 26 points par match, à 48,3% aux tirs dont 43,9% de loin. Du très propre. Meilleur marqueur de l’histoire de sa fac et également recordman du nombre de 3-points marqués (sans déconner ?), Steph était déjà inscrit dans les annales de Davidson. Cependant, impossible de se faire retirer son maillot malgré ses prestations sensationnelles. Pourquoi ? Parce que la fac a annoncé en 2015 qu’il aurait droit à cette distinction seulement une fois qu’il aurait décroché son bachelor. Un Bachelor of Arts avec une spécialité en sociologie pour être précis. Ce qu’il a fait cette année via des cours en visio. Studieux, le Steph.

2022 Davidson Athletics Hall of Fame: ✅ pic.twitter.com/kZTAs5kRdD — Davidson Basketball (@DavidsonMBB) August 31, 2022

Présent avec toute sa p’tite famille, Steph Curry était vêtu de la tenue officielle comme tout bon diplômé américain qui se respecte. Au programme : embrassades, remerciements, discours, et bien sûr coupes de champagne. Enfin ça on imagine. Avec son maillot retiré, il rejoint six anciens joueurs de Davidson au plafond de la salle, mais pour la première fois de l’histoire de la fac un numéro est retiré, et plus personne ne pourra donc porter le #30. Enfin, comme si ça ne suffisait pas, sachez qu’il rejoint également le Hall of Fame de Davidson. Son paternel Dell Curry n’a pas pu s’empêcher de dire ce qui est désormais un secret de polichinelle.

« Le prochain Hall of Fame qu’il intégrera, vous savez où il se trouve ! »

À Springfield, évidemment.

La boucle est bouclée pour Steph Curry à Davidson, lui qui est désormais lié éternellement à sa fac. Et cette dernière a su le remercier et l’honorer comme il se doit. Espérons qu’elle lui garde une place d’enseignant en sociologie pour sa reconversion post-NBA !

Source texte : Twitter @DavidsonMBB