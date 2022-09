IT’S TIIIME ! Enfin ! Après de longues semaines d’attente, l’Équipe de France lance son Euro 2022 ce soir (20h30) face à l’Allemagne. Un premier test en douceur sur le papier, mais qui pourrait bien s’annoncer plus compliqué que prévu si nos Bleus ne sont pas immédiatement dans le bain. Allez, suivez-nous, pour la date, l’heure, le jour, pas d’arbitre, octogone, bref, tout ce qu’il faut savoir sur cette rencontre, c’est par ici.

Après une préparation plutôt solide, marquée seulement par un accroc contre Jusuf Nurkic et la Bosnie (si tant est que l’on considère ces matchs comme préparatoires), l’Équipe de France débarque à l’Euro dans un climat plutôt sain. Comme dirait l’autre, le groupe vit bieng et les résultats suivent sur le terrain. Attention toutefois, tout n’est évidemment pas parfait et quelques soucis notables sont venus ternir la pépa tricolore. Parmi eux, on pense notamment à cette fâcheuse tendance qu’ont les Bleus à mal rentrer dans leurs matchs. Parce que oui, si la France envoie régulièrement du bois en toute fin de partie, les débuts de rencontres sont souvent marqués par un méchant retard à l’allumage. Tiens, se mettre tout de suite dans le bain justement, c’est ce que devra faire l’EDF dès ce soir, pour son premier match de l’Euro face à l’Allemagne.

Derniers préparatifs avant le jour J 💪 Demain, les Bleus débutent l’@EuroBasket face à Allemagne. Une rencontre à suivre en direct sur @CanalplusSport 360 à 20h30 📺#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/uPuXYtjfaN — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 31, 2022

Pour se chauffer à bonne température dans cet Euro, rien de mieux que la Mannschaft pour commencer. Visiblement, les Allemands ne représentent un adversaire ni trop fort, ni trop faible. Dennis Schröder n’est pas au top physiquement et Daniel Theis encore moins, puisque le garçon n’est même pas certain d’être en tenue ce soir (problèmes aux genoux). Comme on le dit si bien, les absents ont toujours tort et les manques de Maxi Kleber et Moe Wagner, qui ne participeront pas à cet Euro, nous arrangent bien. Finalement, le seul NBAer sur ses deux jambes et en pleine bourre pourrait bien être le crackito Franz Wagner, à moins d’un nouveau coup du sort. Une équipe allemande grandement affaiblie donc, mais qui pourrait bien être très relou si les Bleus ne sont pas sérieux. Côté Tricolore justement, pas de bobos à déplorer, en attendant quand même de voir l’état de Moustapha Fall, dont la présence vient tout juste d’être confirmée. Au passage, ce France – Allemagne sera l’occasion de laver l’affront de 2017 pour nos Bleus. Pour rappel, la Mannschaft avait sorti les Coqs (pas sûr du surnom pour le coup) en huitièmes de finales du dernier Euro il y a cinq ans. Dans tous les cas, il n’y a qu’une seule vérité qui compte, et c’est celle du parquet. Alors pour voir si l’Équipe de France est capable de faire tomber son bourreau, à domicile qui plus est, il faudra se poser devant Canal + Sport 360 à 20h30. Sortez votre plus belle écharpe bleu, blanc, rouge, décapsulez votre meilleure binouze et préparez-vous pour vivre un Euro de folie !

Retweetez, likez, enregistrez, partagez 🤝 5 matchs de poule de très haut niveau pour débuter l’@EuroBasket 👊 Les rencontres sont diffusées sur la nouvelle chaîne de @canalplus, Canal + Sports 360, disponible dès demain 📺#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/5TkNmd5d1t — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 30, 2022

Réservez-votre soirée pour ne pas manquer l’entrée des Bleus dans cette compétition. Une revanche contre nos tombeurs lors du dernier Euro, et en plus chez eux, ça ne se rate pas. De toute façon, comme le dit le dicton : un premier match dans un Euro, ça ne se joue pas, ça se gagne. Comment ça, « c’est pas ça la phrase exacte » ? Bien sûr que c’est ça.