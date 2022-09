Deuxième match au programme de la poule B (Hongrie – Bosnie servira d’apéro) et déjà un premier très gros choc de cet EuroBasket 2022 entre la Slovénie de Luka Doncic et la Lituanie de Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas. Bien plus qu’une mise en bouche entre deux grosses écuries européennes et sur laquelle on va garder les yeux bien ouverts. Et puis ça donnera une idée de ce que nos Bleus affronteront dans la suite de la compétition puisqu’on rappelle que l’Équipe de France fait également partie de ce groupe pas du tout compétitif.

Luka Doncic, annoncé par quelques journalistes accrédités comme futur MVP de la compétition, attaquera donc avec son squad cet Euro de la manière forte. Il faut dire que dans « le groupe de la mort » qu’est la Poule B, chaque adversaire peut vous faire tomber. Quoi qu’il en soit, la Slovénie est favorite dans cette rencontre mais la Lituanie, comme à son habitude, ne sera pas là pour enfiler des perles. Revancharde au possible après sa non-qualification aux Jeux Olympiques 2021, l’équipe de Kazys Maksvytis a tout simplement réalisé un sans-faute pendant sa prépa : 7-0 ! De plus, les Lituaniens auront probablement en mémoire cette sinistre soirée d’été il y a un an, quand… la Slovénie les avait éliminés de la course à Tokyo, avec notamment un Luka Doncic en triple-double.

La Slovénie (présentée en détail ici), guidée par son génial chef d’orchestre, pourra s’appuyer sur un groupe bourré de talents qui compense ses lacunes en taille (seulement 2 joueurs à plus de 2m03) par du shoot extérieur et du jeu rapide. Le meneur/arrière/ailier/ailier fort slovène a désormais la main mise sur la sélection et au vu du niveau qu’il a montré ces dernières années, on est en droit de penser que RIEN ne peut l’arrêter. En tant que phénomène mondial, tous les yeux seront rivés sur lui à l’occasion de son premier match officiel dans cette compétition.

Le point fort de la Lituanie (présentée en détail ici), à l’inverse, est clairement son secteur intérieur. Le duo de golgoths connus des raquettes NBA est de plus en plus capable de s’écarter et de jouer au large, et autour, une armada de shooteurs est toujours présente pour leur prêter main forte puisqu’on rappelle qu’en Lituanie les bébés savent shooter avant même de savoir marcher. On aura notamment un œil sur Rokas Jokubaitis et Ignaz Brazdeikis, la next gen lituanienne qui peut faire du sale à tout moment (surtout le premier hein). L’homme à suivre dans cette rencontre côté Balte sera, sans grande originalité, le double All-Star Domantas Sabonis. Scoreur de grand talent, Domas va pouvoir faire bobo à la raquette slovène aux côtés de Valanciunas et on ne voit pas vraiment comment la défense va pouvoir freiner ses ardeurs, si ce n’est demander à l’attaque d’en coller 130 pour gagner le match.

Un résultat qui ne sera pas décisif pour la suite de la compétition, mais le gagnant de la rencontre se mettra très bien et très vite étant donné le niveau de cette poule. Rendez-vous à 17h15 sur Canal, en clair parce qu’on est des petits chanceux, pour ce match qui se disputera à la Koln Arena, à Cologne, en Allemagne, et l’ambiance sera loin d’être… cold. Vanne moyenne mais on vous jure que le match ne le sera pas.

Source : FIBA