À quelques jours de l’EuroBasket 2022, la FIBA a organisé différents sondages et interrogé les médias accrédités pour la compétition qui ont pu exprimer leur prédictions : qui sera champion ? Qui sera MVP ? Qui aura une médaille ? Ou encore qui prendra le plus de rebonds ? Un petit jeu auquel des journalistes du monde entier mais majoritairement ceux du Vieux Continent se sont prêtés. Et voilà ce que ça donne :

Qui sera champion d’Europe pour cette édition 2022 ? COCORICO !

France // Slovénie : 30,4% Grèce : 15,2% Serbie : 12,7% Lituanie // Espagne : 3,8%

Fait notable : l’Espagne ne fait pas partie des favoris pour la première fois en presque 20 ans. Quoi ? Un rapport avec la retraite des frères Gasol ? Clairement.

Qui montera sur le podium ?

Slovénie : 74,7% France : 62% Serbie : 55,7% Grèce : 48,1% Espagne : 26,6% Lituanie : 12,7% Allemagne : 6,3% Turquie : 5,1%

Cette fois-ci la Slovénie est favorite pour assurer une médaille et devra vivre avec statut. est-ce que ça leur fait peur ? On nous fait signe que non.

Qui sera le MVP ?

Luka Doncic : 41,8% Giannis Antetokounmpo : 22,8% Nikola Jokic : 11,4% Rudy Gobert : 8,9% Evan Fournier : 3,8% Domantas Sabonis : 2,5%

Réponses 100% NBA, sans trop de surprises…

Qui sera le meilleur coach ?

Dimitris Itoudis (Grèce) : 27,8% Svetislav Pesic (Serbie) : 13,9% Aleksander Sekulic (Slovénie) : 11,4% Sergio Scariolo (Espagne) : 10,1% Vincent Collet (France) : 7,6%

Qui sera le meilleur scoreur ?

Luka Doncic : 60,8% Giannis : 15,2% Jokic: 7,6% Vasilije Micic // Dennis Schroder : 2,5%

Les mecs se sont mouillés.

Qui sera le meilleur au rebond ?

Rudy Gobert : 39,2% Giannis // Jokic : 19% Jonas Valanciunas : 7,6% Domantas Sabonis : 2,5%

Gobzilla est favori, mais la concurrence est très, très sérieuse.

Qui sera le meilleur passeur ?

Luka Doncic : 35,4% Nick Calathes : 10,1% Dennis Schroder : 8,9% Goran Dragic : 7,6% Vasilije Micic // Jokic : 6,3% Tomas Satoransky : 5,1% Tamir Blatt : 3,8% Thomas Heurtel //Kostas Sloukas // Nicolo Melli: 2,5%

Hum, encore lui.

Qui sera la meilleure pépite ?

Franz Wagner : 14% Rokas Jokubaitis : 8,9% Alperen Sengun // Deni Avdija : 7,6% Niccolo Mannion : 5,1% Yam Madar //Theo Maledon : 3,8% Nikola Jovic // Karlo Matkovic // Rati Andronikashvili : 2,5%

Catégorie interdite aux joueurs nés avant 2000, sympa de voir que les mecs ont parié sur un joueur absent (Jovic)

Qui choisiriez vous pour prendre le shoot de la gagne ?

Luka : 45,6% Jokic : 12,7% Goran Dragic : 8,9% Vasilije Micic : 7,6% Vavane : 5,1% Giannis // Kostas Sloukas : 2,5%

Bon, il est chiant lui.

Ce qu’il faut retenir, c’est que de nombreux journalistes voient Luka et la Slovénie tout rafler. La France est bien placée elle aussi. Mais ce ne sont que des sondages, et la réalité du terrain peut être bien différente. Ces chiffres sont en tout cas intéressants et donnent une idée de ce qui pourrait se passer, mais on a surtout hâte que ça commence alors… rendez vous jeudi !

Source : FIBA