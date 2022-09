C’est quoi déjà, la phrase exacte ? « Les grands joueurs dans les grands matchs » ou un truc comme ça ? Cette phrase Luka Doncic la connaît bien mieux que nous, et le garçon vient encore de prouver qu’il répondait présent lorsqu’il était attendu. Dans un match décisif pour la première place du groupe B, le génie slovène a littéralement marché sur l’Allemagne. Ce soir Lulu était en feu et sa ligne de stats est là pour le prouver : 36 pions à 56% au shoot, 10 rebonds, 4 passes, et une bonne grosse victoire pour asseoir la domination slovène sur sa poule, le café est fait.

Ding dong, vous avez commandé une grosse victoire Slovène avec supplément première place du groupe B ? Pas de problème, Luka Doncic est là pour vous servir. Très attendu dans son duel face à l’Allemagne, le bonhomme a une fois de plus hissé toute sa sélection sur ses épaules pour assurer la win. Avec cette victoire, la Slovénie se ressaisit et efface la vilaine défaite contre la Bosnie-Herzégovine d’il y a deux jours. Côté Allemand, la Mannschaft chute pour la première fois de la compétition et pourrait bien avoir cédé définitivement la tête de la poule à son adversaire du soir. M’enfin bon, que voulez-vous, là où Luka va, l’herbe ne repousse pas. Bon, ça ne veut littéralement rien dire, mais ce qu’on essaye de vous faire comprendre, c’est que ce garçon est décidément beaucoup trop fort. Magic Luka ne subit pas la pression, il la boit et l’a encore prouvé ce soir. Dès le premier quart-temps, Lulu prend les choses en mains et commence à artiller. Tiens d’ailleurs, devinez qui ouvre le compteur slovène en début de partie ? Allez raté, c’est Vlatko Cancar, alors cheh, comme on dit chez nous. Plus sérieusement, Doncic donne le ton d’entrée et le bonhomme compte déjà 17 points à la mi-temps.

Vous commencez à connaître le garçon, et par la suite… absolument tous les moves existants dans le basket-ball y passent. Fadeaway, step-back, tir depuis le parking ou encore finition tout en contrôle, Luka fait l’étalage d’une palette offensive ultra-complète. Impuissants, les Allemands ne peuvent que se contenter de regarder le génie briller. D’ailleurs, au passage, Franz Wagner aura été lui aussi été un simple spectateur ce soir, ce qui ne lui ressemble franchement pas depuis le début du tournoi. Mais revenons-en à Luka qui, dans la zone, ne manque alors quasiment rien. Sous le cercle, le meneur est intraitable et ses finitions sont juste impressionnantes. La main de Dennis Schröder dans la tronche ? Vraiment pas un souci. Daniel Theis qui monte au contre ? Rien à carrer non plus. Bon ben peut-être qu’en l’attendant à trois dans la raquette, les Allemands auront une chance de l’arrêter ? Désolé les mecs, mais c’est encore raté. Visiblement, le petit bidou absorbe bien les contacts et le body control est assez surréaliste. En revanche, les shoots à 3-points ne rentrent toujours pas (2/8 de loin sur le match) alors Luka décide d’envoyer à mi-distance. Solution payante puisque les filoches s’enchaînent et Lulu terminera à 12/17 à 2-pts. Pour parachever son œuvre, Doncic profite du dernier quart-temps pour envoyer Dennis Schröder dans une autre dimension grâce à un step-back dont lui seul à le secret. Bilan de tout ce joyeux bordel : 36 points, 10 rebonds, 4 passes et une solide victoire slovène (88-80), bref, Luka a encore fait des ravages.

Une fois de plus, Luka Doncic a prouvé qu’il était un joueur unique. Pratiquement inarrêtable, le Slovène a démontré que son pays pouvait toujours compter sur lui dans les moments chauds. Une sacrée bonne nouvelle pour la bande a Goran Dragic, puisque la suite s’annonce tout aussi corsée, avec notamment un gros choc contre nos Bleus à suivre dès demain (17h15)