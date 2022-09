Gros choc de la soirée, Slovénie et Allemagne avaient rendez-vous à Cologne pour un duel qui s’annonçait palpitant. Au terme d’une rencontre animée et avec un Luka Doncic de gala, le champion d’Europe en titre prend les commandes du Groupe B.

Rencontre au sommet au menu du soir avec l’Allemagne, qui comptait valider son sans-faute depuis le début de la compétition (3-0), opposée à une équipe de Slovénie qui a surpris en trébuchant contre la Bosnie au match précédent. Afin d’éviter de se faire des frayeurs au classement, le champion sortant devait donc réagir sur le terrain de la Mannschaft. Appliqués et sérieux, les hommes d’Aleksander Sekulić ne tardaient pas à prendre les commandes de la rencontre derrière un Luka Doncic déjà partout. On le disait diminué par un poignet douloureux mais le prodige de Ljubljana est juste trop facile. Gros drive, finition avec la faute, shoot en déséquilibre, step back 3 sur la bouille de son défenseur, la défense allemande passe un mauvais moment. En face, les locaux peinent à se montrer efficace en attaque. Un peu trop portés sur le tir extérieur (mais maladroits) et sans grande originalité, les coéquipiers de Franz Wagner sauvent les meubles. Alors que la Slovénie commence dangereusement à s’échapper, le réveil allemand arrive enfin. Avec notamment deux tirs primés de suite de Dennis Schröder, les germains collent un 8-0 qui réveillent totalement la salle. À la pause, tout reste jouable (44-36)

Au retour des vestiaires, les Allemands prouvent qu’ils sont loin d’être vaincus. Alors que l’attaque slovène toussote, le trio Schröder-Wagner-Thiemann permet à la Mannschaft de revenir à seulement deux unités. Comme toujours c’est Luka Doncic qui remet de l’ordre dans la maison pour donner un peu d’air à ses copains avant le début du money time. Si les Allemands ont prouvé quelque chose depuis le début de la compétition c’est qu’ils ont du cœur et de la ressource. Schröder sur courant alternatif, Wagner dans le dur, c’est le duo Lo-Obst qui sonne la révolte. Alors que Luka nous sort un nouveau money time de bourrin pour conclure en beauté sa masterclass (36 points, 10 rebonds, 12/17 au tir), les deux guards allemands permettent à leur pays de garder espoir. À trente secondes du terme, l’Allemagne n’est qu’à -5 et avec la balle. Franz Wagner récupère deux excellents spots pour ramener les siens à une possession, un tir ouvert à trois points et une attaque de cercle, mais il échoue à chaque fois… La Slovénie récupère la balle, Schröder perd ses nerfs bêtement et se fait éjecter. Les Slovènes n’ont plus qu’à finir le boulot sur la ligne. Score final : 88-80.

En tête durant tout le match et portée par un grand Luka Doncic, la Slovénie a résisté au comeback de l’Allemagne et s’offre par la même occasion la tête du Groupe B. Prochain rendez-vous pour Luka Doncic et sa bande : demain contre… l’Équipe de France ! On a déjà hâte d’y être !