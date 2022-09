La Bosnie avait besoin de se remettre la tête bien à l’endroit après son revers hier face à l’Allemagne, l’un des pays hôtes de cet EuroBasket. Les coéquipiers de Jusuf Nurkic ont fait le taf face aux terribles Slovènes en l’emportent sur le score de 97 à 93 à Cologne. La Slovénie n’est plus invaincue et va devoir surveiller ses arrières jusqu’au bout.

Dans ce match, les Bosniens prennent le meilleur départ grâce notamment à des tirs primés de Edin Atic et Jusuf Nurkic pour entamer la partie et mettre la Slovénie dans les cordes dès les premières minutes, et il faudra plus de 120 secondes pour que Mike Tobey débloque le compteur des champions en titre dans cette partie. Toutefois, les coéquipiers de Luka Doncic vont se réveiller et reprendre petit à petit le contrôle du match. Malgré la maladresse du métronome des Mavs (2/8 au tir en première mi-temps), lui qui marque de sacrés paniers même lorsque cela ne compte pas. Même en perdant sa godasse Lulu parvient à trouver ses gars sûrs qui font le taf et rentrent leurs paniers. Toutefois, Dzanan Musa maintient son équipe à flots, bien aidé par les banderilles longue distance de John Roberson. La Slovénie repart aux vestiaires avec 3 points d’avance sur leur adversaire du jour (52-49).

Le début de la deuxième mi-temps ressemble comme deux gouttes d’eau à celui de la première. La Bosnie prend le meilleur départ et repasse même devant, mais les Slovènes ne se laissent pas abattre et reprennent leur marche en avant. Toutefois, les potes de Luka Doncic vont avoir bien plus de mal à conserver leur avance. Ils ne parviennent pas à se mettre à l’abri et restent à la portée des coups des Bosniens. Et ils vont le payer très cher puisque Roberson et Musa continuent leur entreprise de démolition tandis que Luka Doncic ne trouve pas la mire de loin de tout le match (0/8 du parking, on lui a connu plus de réussite) malgré son teint rose bien souvent signe que l’équipe adverse va bientôt passer un sale quart d’heure. Malgré le soutien de Goran Dragic essentiellement, mais aussi Mike Tobey ou encore Vlatko Cancar, ce sont bien les Bosniens qui vont ramener le match à la maison malgré un Jusuf Nurkic bien timide qui ne marquera ce soir que 12 points à 3/13 au tir. Avec ses 22 points, 5 rebonds et 5 passes, Dzanan Musa a été le porte étendard d’une sélection aux dents longues qui a rayé le parquet de Cologne, tandis que John Roberson lâche un très propre 7/13 du parking pour coucher les gosses en fin de match. Les 24 points de Goran Dragic n’ont pas suffi et les 22 de Luka Doncic sont entachés par sa maladresse de loin et ses 5 balles perdues.

Très loin d’être le match le plus dégueulasse de ce début d’EuroBasket, l’affrontement entre Slovénie et Bosnie a tenu tous les spectateurs et téléspectateurs en haleine jusqu’à la dernière seconde. Un jour, on a demandé à Dzanan de muser, et Dzanan Musa.