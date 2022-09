En allant chercher une grosse victoire contre la Lituanie samedi, les Bleus se sont remis la tête à l’endroit après la défaite inquiétante contre l’Allemagne en ouverture. Un succès qu’il fallait confirmer dès ce dimanche contre la Hongrie. Confirmation validée pour l’Équipe de France, à défaut de briller.

Avec la défaite surprise de la Slovénie plus tôt, mais aussi celle de l’Espagne en tout début d’après-midi ou encore de la Turquie ce soir, c’était un dimanche bien casse-gueule pour les favoris de cet EuroBasket 2022. Et la France a failli – elle aussi – tomber dans le piège de la suffisance face à l’équipe la plus faible de son groupe. Si ce n’est jamais facile de se remettre dedans contre un « petit » après avoir tapé un poids lourd la veille, la différence de niveau entre les Bleus et la Hongrie nous promettait une soirée relativement tranquille. Et quand on a vu le début de match, on s’est dit que ça allait rouler tout seul : 17-5 pour l’EDF après six minutes de jeu, du sérieux en défense derrière l’activité d’Andrew Albicy et Terry Tarpey, une bonne circulation de balle en attaque avec un Rudy Gobert bien servi à l’intérieur, et Guerschon Yabusele qui continue de briller, bref les voyants étaient au vert. Mais on le sait, cette version-là des Bleus trouve souvent des moyens pour nous donner des sueurs froides. On en a eu une nouvelle preuve ce dimanche soir.

Désireux de faire tourner son groupe au vu des échéances à venir, Vincent Collet a donné pas mal de minutes à son banc. Pour faire souffler les cadres forcément, mais aussi pour responsabiliser tout le monde car coach Vincent sait très bien qu’il aura besoin de chaque élément pour aller loin. Sauf que c’est un peu ce qui a relancé la Hongrie à chaque fin de mi-temps, la second unit étant incapable de maintenir la pression exercée par les titulaires. Parmi les gros points noirs du match côté bleu-blanc-rouge ? Les turnovers. 20 au total. Oui, 20. Cela en fait des cadeaux. Et au basket, habituellement quand on fait des cadeaux, on se fait sanctionner direct. Même quand c’est la 43e nation mondiale en face. Il y a notamment eu ce 11-0 encaissé en première mi-temps et qui a permis aux Hongrois d’être au contact à la pause 42-39. Et puis surtout, il y a eu ce quatrième quart-temps dégueulasse (11-21 pour la Hongrie) où l’avantage de 14 points construit sous l’impulsion d’Evan Fournier s’est presque volatilisé. Possessions offensives stériles, 50-50 ball en faveur des Hongrois, quelques gros shoots marqués en face par Adam Hanga et David Vojvoda, des lancers-francs laissés en route, et hop tout d’un coup on s’est retrouvé avec un vrai money-time. Dites-vous que la Hongrie possédait même la balle pour passer devant à 74-72 mais un échec de Vojvoda a permis d’éviter une catastrophe. Yabusele et Vavane ont ensuite sécurisé la victoire sur la ligne, une victoire qui ne restera clairement pas dans l’histoire du basket français.

Le classement de l’Équipe de France après trois matchs :

Allemagne : bilan de 3-0 Bosnie-Herzégovine : 2-1 Slovénie : 2-1 France : 2-1 Lituanie : 0-3 Hongrie : 0-3

(rappel : les quatre premiers passent pour jouer les huitièmes de finale)

Les échéances à venir :

vs Bosnie-Herzégovine : mardi 6 septembre à 14h30

vs Slovénie : mercredi 7 septembre à 17h15

Les optimistes diront que l’essentiel a été assuré ce soir et que ça ira mieux au prochain match. Les sceptiques pointeront du doigt cette prestation pour souligner une nouvelle fois les doutes qui peuvent entourer cette Équipe de France. Peu importe où vous vous situez, on attend bien mieux de ces Bleus. Allez, repos demain, et on revient au taquet dès mardi pour le match contre la Bosnie.