Dans le choc du quatrième jour de l’Euro entre l’Allemagne et la Lituanie, on attendait les darons au tournant. Au final, c’est un gamin de 21 piges qui a volé la vedette à tout le monde. Franz Wagner, le jeunot du Magic, a profité de la grande scène pour étaler tout son talent. Pas de doute, ce garçon a tout d’un grand.

Souvent, dans la carrière internationale d’un joueur, il y a un match, une perf, une action qui lui permet de prendre une nouvelle dimension. C’est peut-être ce qu’on vient de voir avec Franz Wagner. Car si on connaît tous le talent du bonhomme après l’avoir observé durant sa saison rookie au Magic, le numéro 8 de la Draft NBA 2021 vient de nous sortir un match référence pour montrer qu’il n’est pas seulement l’avenir du basket allemand, mais peut-être déjà le présent. Car clairement, il y a des signes qui ne trompent pas. Déjà, les chiffres : 32 points en 40 minutes, 8 rebonds, 2 passes, 1 interception, 2 contres, 12/20 au tir dont 4/7 du parking. C’est un petit peu sérieux quand même. Mais ce n’est pas tant sa ligne statistique – bien que très sale – qui nous impressionne le plus. Non, ce qui nous impressionne le plus, c’est que le garçon a pris la Mannschaft sur ses épaules dans un match crucial du groupe de la mort devant un public de Cologne complètement sous son charme.

La première mi-temps de Franz ? Une régalade. Finition main gauche, pénétration pour finir main droite, vas-y que j’enchaîne les ficelles à 3-points après avoir lâché un énorme block face à un Lituanien un peu trop ambitieux. Et si vous pensez qu’il est le genre de môme à se calmer avec un retour des vestiaires, well… il suffit de regarder ses exploits après la pause pour comprendre que non. Dans le troisième quart, Wagner a préféré faire mal à travers son jeu sans ballon, parce que oui il a déjà une palette bien diversifiée le gamin. Il a également montré qu’il savait distribuer du caviar, avant de véritablement enflammer la Lanxess Arena à base de banderilles, le tout sous les yeux de son frangin Mo qui a sans doute compris que petit frère est en train de devenir grand.

Franz Wagner face à la Lituanie ? 32 points, 8 rebonds, 2 passes, 1 interception, 12/20 au tir dont 4/7 à trois points. La totale, des deux côtés du terrain, en motivant les troupes et en montrant toute l’étendue de son immense talent. Chapeau garçon ! 👏 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 4, 2022

Si Franz sera plus discret dans le money time et les deux prolongations, il n’a pas esquivé la responsabilité du last shot à la fin de la première overtime. Malgré l’échec de sa tentative, c’est encore un signe de la montée en puissance du gamin, qui donne l’impression de franchir un cap de match en match depuis le début de l’EuroBasket 2022.

Perf contre la France : 8 points, 3 rebonds, 3 passes en 25 minutes

8 points, 3 rebonds, 3 passes en 25 minutes Perf contre la Bosnie : 18 points, 5 rebonds en 22 minutes

18 points, 5 rebonds en 22 minutes Perf contre la Lituanie : 32 points, 8 rebonds, 2 passes en 40 minutes

Les fans de la Mannschaft peuvent sourire, ceux du Orlando Magic aussi. À seulement 21 ans, Franz Wagner montre qu’il a déjà tout d’un grand. Et s’il continue sur une telle lancée, l’Allemagne pourrait avoir des ambitions bien supérieures à celles qu’elle affichait au départ.