Il est probablement là, le match le plus fou de ce début d’Euro. Face à une équipe lituanienne qui n’aura jamais rien lâché, l’Allemagne s’est battue jusqu’au bout pour dérocher sa troisième victoire de la compétition. Derrière un Franz Wagner énorme, auteur de 32 points, Dennis Schroder et Maodo Lô ont fait le boulot en plantant respectivement 25 et 21 pions. Une win importante pour les Allemands et une défaite cruelle pour la Lituanie. Ce groupe B est bel et bien celui de la mort !

Pour la boxscore complète de ce match fou, c’est juste ici

Oh le match de zinzin que l’on vient de vivre ! Dans une Lanxess Arena en fusion et après deux prolongations, l’Allemagne s’impose de justesse (109-107) face à une équipe lituanienne accrocheuse. Après leur succès face aux Bleus pour leur entrée dans la compétition, les Allemands décrochent une nouvelle victoire ô combien importante pour la confiance. D’ailleurs, la Lituanie aurait elle aussi été bien inspirée de repartir avec la win, puisque la bande à Domantas Sabonis pointe pour l’instant à zéro victoire.

M’enfin bref, tout commence avec un Daniel Theis en forme pour son retour sur les parquets. L’intérieur chope un rebond offensif et ouvre le compteur de la Mannschaft. Quelques secondes plus tard, c’est ce même Daniel qui envoie une bombe de loin, en plein sur la truffe de Jonas Valanciunas. Tiens, ce bûcheron d’ailleurs, parlons-en. Son début de match est compliqué, l’intérieur des Grizz ne gobe pas un rebond et prend l’eau défensivement. Schroder puis Wagner s’en donnent à cœur joie et le pauvre pivot sort rapidement dans le premier quart-temps. Ce premier acte justement est assez dégueulasse, et briquasses et fautes s’enchaînent des deux côtés. Seul Maodo Lô, backup attitré de Dennis Schroder à la mène, surnage. Le bonhomme se permet même d’envoyer un joli step-back three à trente secondes de la fin. À l’entame du deuxième quart, c’est une égalité parfaite (19-19).

Bon, passons vite sur la deuxième manche, qui est à peu près aussi hachée que la première. Beaucoup de fautes de part et d’autre, peu de shoots qui rentrent et une tension palpable, que la faute technique prise par le coach lituanien se charge de traduire. Finalement, ce n’est qu’en fin de second quart que le match bascule. Franz Wagner est en mission, et la Lituanie peut en témoigner. Le garçon est bouillant et envoie un gros triple, puis un autre. Bien décidé à ne pas se laisser faire, Mindaugas Kuzminskas lui répond également par deux flèches derrière l’arc. En fait, ce second acte ressemble fort à un duel Wagner contre Jonas Valanciunas, requinqué par son passage sur le banc. Le gros Jonas est injouable dans la raquette et permet à son équipe de garder la tête hors de l’eau. À la mi-temps, l’Allemagne mène de cinq petits points (46-41). Directement au retour des vestiaires, la Lituanie montre un autre visage et un Domantas Sabonis plutôt discret jusque-là s’illustre avec une grosse action : deux rebonds offensifs et un and-one, le ton est donné. Peu à peu, les hommes de Kazys Maksvytis refont leur retard, notamment grâce un Jonas toujours en mode déménageur. Le barbu tabasse tous ceux qui osent s’approcher trop près de lui, Daniel Theis pourra en témoigner, puisque le pauvre bougre aura fini le cul au sol. Ce troisième quart-temps est globalement plaisant et le duo Schroder / Wagner répond sans cesse au duo Valanciunas / Sabonis. L’écart se stabilise à environ cinq petits points et Marius Grigonis permet même à la Lituanie d’y croire en plantant un gros trois points (57-54). Pendant plusieurs minutes, les Lituaniens grignotent leur retard, notamment grâce à Valanciunas. Le pivot est inarrêtable, ne subit que des fautes et ne tremble pas sur la ligne (14 sur 17 aux lancers francs sur le match). Finalement, la bande à Sabonis égalise sur un triple du soldat Brazdeikis (63-63).

📊 34 PTS I 14 REB I 5 AST JV went off against Germany, putting up NBA2K numbers! 🎮#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/7dPxvKNXm1 — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 4, 2022

Le dernier quart-temps s’annonce bouillant et les Lituaniens finissent par repasser devant grâce à Sabonis. Avance de courte durée, puisque l’Allemagne n’abdique pas et les deux équipes nous offrent une fin de match totalement dingue. Après avoir été menée 87-80 dans les dernières minutes, la Lituanie s’arrache et JV réduit l’écart à seulement deux unités après avoir inscrit un lancer plus deux pions supplémentaires derrière. Ce bûcheron est décidément un immense malade, puisqu’à sept secondes de la fin du match le bougre s’arrache dans la raquette et remet une tentative manquée de Brazdeikis au fond ! La Lituanie égalise dans les ultimes instants, on aura le droit à une prolongation (89-89) ! Accrochez-vous, parce que la dinguerie est loin d’être finie.

En overtime, les jambes sont lourdes et la fatigue se fait sentir. L’Allemagne ne rentre plus rien et la Lituanie fait la course en tête (94-91). Visiblement, pas de quoi faire peur à Dennis Schroder qui claque un immense and-one juste avant la fin pour ramener tout le monde à égalité ! That’s tuff émoji flamme. Allez zou, on sort les Pépitos et le jus d’orange, c’est reparti pour une deuxième prolongation. Dennis la malice s’illustre encore par une bombe derrière l’arc et et deux lancers, la Mannschaft s’envole (toutes proportions gardées) et on se dit que les carottes sont cuites. Eh bien devinez quoi ? En fait pas tout à fait. Un triple de Brazdeikis et deux lancers de Jonas plus tard et la Lituanie est à un petit point (103-102). L’effort des Lituaniens est immense, mais pas insuffisant pour résister à un Maodo Lô qui sort encore de sa boîte, bien décidé à retourner se pieuter. Le bonhomme est d’une clutchitude monumentale, et balance deux bombes longue distance sans trembler du menton, la Lituanie est sonnée (109-104). Sonnée oui, K.O. non, puisque les mecs sont juste trop déters et reviennent à une possession sur un nouveau and-one (109-107). Finalement, sur la toute dernière action du match, la gonfle revient miraculeusement dans les mains d’un Arnas Butkevicius grand ouvert à 3-points. Le garçon a l’occasion de rentrer le shoot de sa vie… mais se foire complètement, sans doute pas aidé par la fatigue. Finalement, l’Allemagne s’impose au terme d’un match complètement fou et valide sa troisième grosse victoire dans le tournoi. Côté lituanien, il va falloir vite réagir pour ne pas faire ses valises plus tôt que prévu.

🧊 𝗟𝗢. 𝗜𝗖𝗘 𝗖𝗢𝗟𝗗 🧊

Maodo’s clutch plays down the stretch guide Germany W at home! 💯#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/oav1LzJNWu — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 4, 2022

Pour résister à un Jonas Valanciunas en mode bulldozer (34 points, 14 rebonds), l’Allemagne aura pu compter sur un collectif soudé et un Franz Wagner en mode super-héros. Alors que beaucoup leur prédisaient un tournoi difficile, les Allemands viennent une nouvelle fois de prouver qu’ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Pour le moment, les hommes de Gordie Herbert sont reçus trois sur trois !