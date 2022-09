Dos au mur après deux défaites en deux matchs, la Lituanie devait réagir dans un nouveau choc face à l’Allemagne ce dimanche. Typiquement le genre de match où on attend des leaders qu’ils step-up. C’est exactement ce qu’a fait Jonas Valanciunas, absolument énorme dans la… défaite des siens.

Le revers d’hier contre la France lui restait forcément en travers de la gorge. Globalement en galère en attaque avec son 4/11 au tir (3/9 à 2-points) et pas non plus aidé par son copain de la raquette Domantas Sabonis, Jonas avait quitté la salle de Cologne la tête basse. Ce dimanche contre l’Allemagne ? Une nouvelle défaite au bout pour les Lituaniens, un Sabonis encore une fois dans le dur pendant une bonne partie du match, mais alors Valanciunas… clairement il n’était pas là pour rigoler. 35 minutes de jeu au total, 34 points marqués (10/15 au tir), 14 rebonds gobés, 5 caviars distribués, 2 ballons contrés, et pas moins de 17 lancers-francs provoqués (pour 14 réussites). Dans le jargon du basket, on appelle ça un chantier. Un chantier XXL. Excepté un début de match compliqué face à un Daniel Theis prêt à relever le challenge (spoiler il finira le popotin sur le banc à cause de cinq fautes), l’homme à la dégaine de bûcheron a imposé ses 2m13 et 120 kilos pour porter toute une nation sur ses larges épaules dans un match déjà crucial du premier tour de l’EuroBasket. Et à un moment donné, on a cru que ça allait suffire. Quand il a marqué ses deux lancers pour donner quatre points d’avance à la Lituanie – son plus gros lead du match – au cours de la première prolongation, on s’est dit que l’Allemagne avait laissé passer sa chance face au rouleau compresseur Jonas, déjà auteur de la claquette de l’égalisation dans les ultimes instants du quatrième quart.

Malheureusement pour Valanciunas, la suite a une nouvelle fois ressemblé au scénario des deux premiers matchs contre la Slovénie et la France. Finalement dominée dans le money time, la Lituanie est tombée en double prolongation 109-107 après un ultime échec d’Arnas Butkevicius à 3-points, alors que Jonas était… sur le banc. Comme nous, il a regardé la balle ricocher sur l’arceau, voyant ainsi l’ensemble de ses énormes efforts être réduits à néant. Dur, très dur pour Valanciunas qui pouvait difficilement apporter plus que ce qu’il a apporté cette après-midi dans la vibrante salle de Cologne. Des regrets, il y en a forcément côté lituanien mais contrairement au match contre la France samedi, c’est la tête haute que le pivot des Pelicans a pu quitter la salle. Au final, Jonas vient probablement de sortir la plus grande performance de ce début d’Euro, dans le match le plus fou de ce championnat d’Europe, et ça c’est quand même pas rien au vu des dingueries qui ont déjà animé les premiers jours de la compétition.

Jonas Valanciunas a tout donné, le succès Jonas Valanciunas aurait mérité, mais lui et son équipe se retrouvent encore une fois dans le camp des perdants. Trois défaites en trois matchs au total pour la Lituanie, faudra absolument assurer les deux derniers contre la Bosnie et la Hongrie pour voir la couleur des huitièmes de finale.