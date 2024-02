Quelques semaines après avoir annoncé sa retraite NBA pour prendre soin de sa santé mentale, Ricky Rubio a rejoué pour la première fois depuis le 23 avril 2023, sous le maillot de l’Espagne. Malheureusement pour lui, la Roja s’est inclinée face à la Lettonie.

Ce match se déroulait devant plus de 10 000 personnes à Saragosse et comptait pour les éliminatoires de l’EuroBasket 2025. Après presque une année entière loin des parquets pour combattre ses démons intérieurs, les émotions se sont forcément mélangées pour Ricky Rubio, quelque part entre excitation et nervosité.

“J’étais nerveux, je me sentais à nouveau comme un rookie. Mais j’étais surtout surexcité de revenir en équipe nationale, là où je m’étais arrêté. On a déjà joué quelques fois à Saragosse et les fans se sont toujours dévoués pour l’équipe nationale. Le basket prend une grande place dans cette ville donc c’est l’endroit idéal pour revenir.” – Ricky Rubio

Ce retour sous le maillot espagnol est comme une libération pour le cinquième choix de la Draft 2009, qui a pu compter sur le soutien de ses proches et de cette grande famille qu’est la communauté basket pour fouler à nouveau les parquets.

“Je ne me suis jamais senti seul pendant cette période. Tout le monde m’a aidé, que ce soit avec l’Espagne, à Cleveland, ou plus globalement dans le monde du basket. Ça m’a beaucoup aidé en ces temps difficiles.” – Ricky Rubio

Si le retour de Ricard Rubio Vives de son nom complet a beaucoup ému en Espagne, au point de faire pleurer Jorge Garbajosa, il a également permis de tirer plusieurs enseignements lors des 20 minutes disputées par le meneur drafté par les Wolves. Avec 11 points à 2/11 aux tirs, la machine était forcément rouillée et il faudra du temps avant de la décrasser totalement. Avec 5 passes décisives, son playmaking ne s’est quant à lui pas fait la malle, et le meneur pourrait bien retrouver un bon niveau – d’abord avec la sélection – puis avec le FC Barcelone, club où il a débuté et qui l’a inscrit sur les listes pour jouer l’EuroLeague.

(Mal)heureusement, Ricky Rubio n’a pas pu empêcher la défaite de l’Espagne face à la Lettonie, qui a fait la course en tête pendant tout le match avant de se faire peur dans le troisième quart-temps. Rodions Kurucs et Rihards Lomazs ont fait le taf pour écarter définitivement la Roja, en panne d’adresse avec seulement 37% de réussite.

Les Lettons ont été sans pitié, mais c’est déjà une bonne chose que Ricky soit de retour.

That brings a smile on my face. 🥹

Ricky Rubio went for 11 PTS & 5 AST in his return to basketball. 🙏#EuroBasket x #MakeYourMark pic.twitter.com/YEzZb7w8qe

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 22, 2024

The 2025 hosts @basketbols 🇱🇻 bring down the reigning #EuroBasket Champs!

Read the full recap here. 👇

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 22, 2024

Sources déclaration : BasketNews