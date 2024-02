Kevin Durant : “Parfois, les fans ne nous considèrent pas comme des êtres humains”

Avant la rencontre opposant les Suns aux Mavericks hier à Dallas, au moment de l’échauffement, Kevin Durant s’est arrêté pour parler à un fan texan qu’il l’avait traité d’un nom pas très sympathique. KD est revenu sur cette interaction après le match pour parler plus généralement de la relation entre les supporters et les joueurs en NBA.

Pour ceux qui n’auraient pas vu la séquence en question, voici de quoi on parle.

KD s’est retourné vers un fan de Dallas qui l’a traité de « bitch » en entrant sur le terrain. https://t.co/kSJU428qJ4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 23, 2024

“Bitch”. L’insulte (“s*lope” en français) est totalement gratuite et a immédiatement fait réagir KD, qui n’a pas hésité à se retourner pour dire deux mots au fan en question. Mais contrairement à d’autres stars NBA (LeBron James, Luka Doncic…) qui ont déjà fait exclure des supporters un peu trop insolents à leur goût, Durant a préféré se montrer compréhensif.

“Je sais qu’elle ne le pensait pas, et je ne voulais pas l’exclure (de la salle) car elle a payé pour ses billets, elle a probablement bu un peu d’alcool et je comprends comment les gens peuvent se comporter, mais il y a de meilleurs moyens pour attirer mon attention et me parler que de me traiter de ‘s*lope’ dans une arène où vous êtes protégé.”