Le match opposant les Mavericks aux Suns cette nuit en NBA a tourné au sublime. Dans une intensité digne d’un grand soir de Playoffs, Luka Doncic et ses coéquipiers se sont imposés 123 à 113. Dallas enchaîne un septième succès de suite, met Phoenix dans le rétro au classement… tout roule dans le Texas !

Le sport se transforme parfois en art lorsqu’il est disputé par ses plus beaux esthètes. Cette nuit en NBA, quatre hommes ont illuminé une rencontre de leurs talents et ont fait passer un message : les plus grands joueurs se montrent lorsque l’intensité des Playoffs frappe à la porte et il faudra compter sur eux en avril et mai prochain.

Le premier quart-temps a été dominé par Devin Booker et Kyrie Irving, le second par Kevin Durant et Luka Doncic, la rencontre par les superstars de la Ligue.

Les matchs entre Mavericks et Suns ne déçoivent que rarement depuis la série de Playoffs exceptionnelle de 2021. L’intensité physique que les deux équipes ont mises en place ce soir a rappelé l’existence de cette rivalité et comme souvent, c’est le génie slovène qui a eu le dernier mot. Les Texans se sont imposés 123 à 113 grâce à 41 points, 11 passes décisives et 9 rebonds de leur leader.

Pourtant, c’est plutôt Kyrie Irving qui avait lancé la rencontre côté Dallas. Adroit de loin et auteur de drives et de finitions plus impressionnantes les unes que les autres, il a longtemps permis à son équipe de rester dans le match. En face, Devin Booker se régalait de la défense adverse et ses Suns faisaient de peu la course en tête grâce, aussi, aux nombreux rebonds offensifs de Jusuf Nurkic qui dominait alors Daniel Gafford et Dereck Lively II.

Mais la bascule a eu lieu dès le retour des vestiaires. En deux minutes, Luka Doncic inscrit trois paniers à longue distance et permet à son équipe de creuser un écart qui ne sera jamais comblé par les hommes de Frank Vogel.

Tout au long de la rencontre, les Mavericks ont fait preuve d’une adresse exceptionnelle leur permettant de s’adjuger une septième victoire consécutive. L’équipe a rentré 19 de ses 43 paniers à 3-points, soit une réussite de 43,2%, et ce malgré le vilain 1/9 de Tim Hardaway Jr dans l’exercice.

En plus des 41 unités du Slovène, Devin Booker a inscrit 35 points, Kyrie Irving 29 et Kevin Durant 23. Les stars ont brillé de mille feux et si parfois la manque de collectif aurait pu être regretté, les actions de grande classe s’enchaînaient avec une régularité telle que c’était bien souvent oublié.

Après cette rencontre, les Suns et les Mavericks ont le même bilan et se partagent la sixième place de la Conférence Ouest. Or, si deux équipes de ce talent sont aussi “mal” classées, ça annonce un premier tour de Playoffs exceptionnel. Vivement avril.