Ce n’est pas une surprise, mais c’est désormais officiel : Giannis Antetokounmpo va rater la troisième manche de la série opposant Milwaukee à Indiana à cause de sa blessure au mollet.

La nouvelle a été annoncée par les Bucks sur leur compte Twitter. Les fans de Milwaukee ne s’attendaient pas à un miracle, mais ils sont quand même déçus.

Giannis Antetokounmpo is listed as out for today’s game.

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 26, 2024

Ce sera donc le troisième match raté par Giannis dans cette série de Playoffs entre Milwaukee et Indiana, et le sixième de suite si l’on prend en compte la fin de la saison régulière. Pour rappel, le Freak s’est fait mal au mollet dans une rencontre face aux Celtics le 9 avril dernier.

Les Bucks vont ainsi devoir se débrouiller sans lui ce soir, et peut-être sans Khris Middleton, pour espérer récupérer l’avantage du terrain à Indianapolis. Une mission qui s’annonce périlleuse. D’autant plus périlleuse que Giannis a également de bonnes chances de manquer la quatrième rencontre de dimanche. Car même si Antetokounmpo progresse dans sa rééducation, il n’a toujours pas repris l’entraînement avec contact.

What was Giannis Antetokounmpo able to do today?

Doc Rivers: "Yeah, he did a lot of floor stuff today. Probably the most I've seen."

Just walking/jogging?

Rivers: "He was shooting and moving today."

Rivers also mentioned that Antetokounmpo was unable to do anything live though.

— Eric Nehm (@eric_nehm) April 25, 2024

Quand reverra-t-on Giannis Antetokounmpo sur les parquets ? Les Bucks peuvent-ils tenir le coup sans lui ? Ou assistera-t-on à un scénario similaire à celui de l’an passé, quand Milwaukee a été éliminé dès le premier tour après une blessure du Freak ?

On devrait avoir des réponses rapidement, à commencer par ce soir lors du Game 3 (23h30) à Indianapolis.

___________

Sources texte : Bucks / The Athletic