Embrouille Pacers / Giannis Antetokounmpo : ce qu’il s’est dit après le match

Cette nuit à Milwaukee, on a assisté à une scène assez surréaliste au terme de la rencontre. Giannis Antetokounmpo – auteur de 64 points (record en carrière) – voulait récupérer le ballon du match, qui était alors en possession des Pacers. Cela a débouché sur une embrouille entre le Freak et l’équipe d’Indiana dans les couloirs de la salle. Et désormais, on sait ce qu’il s’est dit entre les deux camps.

C’est grâce à l’excellent LegendZ, spécialiste du lip-reading sur Twitter, qu’on a une idée plus claire de l’échange houleux entre Giannis et les Pacers. Voici un clip de 30 secondes qui revient sur cette embrouille, après que Giannis a rejoint les couloirs de la salle pour récupérer le ballon du match.

LEAKED Audio Of Pacers Refusing To Give Giannis Antetokounmpo The “Game Ball”👀:

“You want the ball? You’re not getting that ball”

Then, Giannis gets heated at Tyrese Haliburton and yells at him: “Go get the f*cking ball! You need to go get it” pic.twitter.com/e9XAQzNZVl

Agent de sécurité : “Sortez d’ici ! Sortez d’ici ! Sortez d’ici !” Buddy Hield (joueur des Pacers) : “Gardez le ballon.” Myles Turner (joueur des Pacers) : “Gardez-le ! Gardez-le !” Un joueur des Pacers : “Tu veux la balle ? Tu n’auras pas la balle.” Myles Turner (en applaudissant) : “J’aime ça ! J’aime ça !” Un joueur des Pacers : “Ne lui donnez pas le ballon.” Un joueur des Bucks : “Donnez-lui ce putain de ballon !”

Une fois ressorti du couloir, Giannis Antetokounmpo est directement allé voir la star des Pacers Tyrese Haliburton, qui était resté sur le parquet pour discuter avec Khris Middleton et Damian Lillard, en compagnie de l’assistant coach des Pacers Lloyd Pierce.

Giannis à Lloyd Pierce : “Va récupérer ce putain de ballon !” Giannis à Tyrese Haliburton : “Va récupérer ce putain de ballon ! Je veux que tu saches, tu dois aller le récupérer !”

La suite, elle reste mystérieuse. Giannis Antetokounmpo a certes récupéré un ballon, mais il pense que ce n’est pas le ballon du match qui lui a été donné par les Pacers…

The saga takes another turn. Giannis says he is not sure if the game ball he received is the actual game ball. He also reveals he doesn’t possess the Game 6 Finals game ball either.

Full answer: pic.twitter.com/dcIxc17oJr

On pensait avoir tout vu en NBA, mais non.

