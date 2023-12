Si tout le monde connaît la relation forte qui unit Tom Thibodeau et Derrick Rose, celle entre l’entraîneur et Taj Gibson semble également assez intense. L’intérieur est de retour aux Knicks et sous les ordres du coach qui l’a souvent fait évolué dans sa carrière.

C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleurs marmelades. Or, pour remplacer Mitchell Robinson, absent pour minimum 8 à 10 semaines, Tom Thibodeau a voulu se rassurer avec sa confiture préférée, celle qui le fait se sentir bien, Taj Gibson.

L’intérieur de 38 ans a signé pour un an aux Knicks et aura pour ambition d’apporter son expérience à l’effectif de New York.

Free agent F/C Taj Gibson is returning to the New York Knicks on a one-year deal, Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. With Mitchell Robinson sidelined with an injury, Tom Thibodeau has back one of his favorites. Gibson’s played for Thibodeau with the Bulls, Wolves,… pic.twitter.com/TmVTe9G5wb

Taj Gibson a déjà évolué à trois reprises sous les ordres de Tom Thibodeau. Aux Chicago Bulls entre 2010 et 2015, aux Minnesota Timberwolves entre 2017 et 2019 et aux New York Knicks entre 2020 et 2022. Une histoire de longue date qui a démarré il y a maintenant presque quatorze ans. Et sur cette petite quinzaine d’années, les deux hommes ont partagé un vestiaire pendant neuf saisons.

La confiance est mutuelle et permet à Taj Gibson de revenir aux Knicks après un passage réussi entre 2019 et 2022. Il était de l’effectif qui a ramené la franchise de la Big Apple en Playoffs en 2021. Il avait amené ce qu’il fait de mieux, de la défense, de la dureté et de l’intelligence de jeu.

Son rôle sera le même cette saison bien qu’à 38 ans, son influence est probablement plus attendue dans le vestiaire que sur le parquet. Jericho Sims, Mitchell Robinson et Isaiah Hartenstein vont pouvoir profiter de précieux conseils dans la raquette.

