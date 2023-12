Pivot important des Knicks notamment par sa présence défensive, Mitchell Robinson ne jouera pas pendant un sacré moment. L’équipe de New York a annoncé il y a quelques minutes que le garçon serait opéré à sa cheville gauche, et ne sera ré-évalué que d’ici 8 semaines minimum.

Il s’était blessé face aux Celtics vendredi dernier mais avait quand même joué l’entièreté de la rencontre. Mitchell Robinson souffrait de la cheville gauche, et le verdict tombé aujourd’hui n’est pas de bonne augure pour les Knicks : 8 semaines d’absence avant ré-évaluation par les médecins de la franchise, c’est à dire potentiellement plus en réalité. Et surtout, une opération pour soigner le bobo, donc beaucoup de ré-éducation.

Mitchell Robinson will have left ankle surgery this week at the Hospital for Special Surgery. He will be re-evaluated in 8-10 weeks.

— NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) December 11, 2023

Sale nouvelle pour les Bockers, chez qui Robinson est un des éléments forts de la défense. Avec 6,2 points, 10,3 rebonds, 1,5 interception et 1,3 contre de moyenne, la perte risque d’être lourde pour la bande de Julius Randle. Surtout quand on sait que Tom Thibodeau n’est pas spécialement un adepte des larges rotations. Isaiah Hartenstein risque d’être envoyé au front, mais l’impact n’est pas le même.