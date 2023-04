En maîtrise totale, les Knicks ont écarté Cleveland lors du Game 5 pour se qualifier en demi-finale de conférence. Symbole de la domination new-yorkaise ? Mitchell Robinson (oui oui), qui a mangé tout crus Evan Mobley et Jarrett Allen.

Si on avait dit en début de série que Mitchell Robinson allait terminer un match de Playoffs avec plus de points, rebonds, et contres que Jarrett Allen et Evan Mobley… réunis, pas sûr qu’on aurait été pris au sérieux. Pourtant, c’est bien ce qu’il s’est passé dans le Game 5 de la série entre New York et Cleveland cette nuit.

Mitchell Robinson has 18 rebounds. Jarrett Allen and Evan Mobley have 13 rebounds. Robinson has 13 points. Allen and Mobley have 10 points. Robinson has three blocks. Allen and Mobley have one. — Chris Walder (@WalderSports) April 27, 2023

13 points pour Mitchell Robinson, 10 pour le duo Mobley – Allen

18 rebonds pour Robinson, 13 pour le duo Mobley – Allen

11 rebonds offensifs pour Mitch, 10 rebonds défensifs pour le duo Mobley – Allen

3 contres pour le pivot des Knicks, 1 pour le duo Mobley – Allen

Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Mitchell Robinson est loin d’être un intérieur parfait, et on n’est pas à l’abri d’un trou d’air dans quelques jours. Mais là, depuis deux matchs et tout particulièrement dans la rencontre à élimination de cette nuit, il a bouffé la raquette des Cavaliers. Mobley et Allen, c’est sympa en saison régulière pour avoir la meilleure défense NBA, mais ces deux-là ont été surclassés dans l’intensité par Robinson, beaucoup trop imposant pour le jeune duo de Cleveland.

Greg Anthony on Evan Mobley trying to go up against Mitchell Robinson: “You can see physically he does not have the strength…” Gus Johnson: “…Maybe in a couple years” pic.twitter.com/Tp8EHWPXSL — New York Basketball (@NBA_NewYork) April 27, 2023

L’action la plus symbolique du match, c’est peut-être quand Evan Mobley a tenté de jouer physique avec Robinson et que c’est lui qui a reculé, comme s’il s’était pris un mur. Défensivement, le pivot des Knicks a vraiment répondu présent, et évidemment il a fait un gros chantier au niveau du rebond offensif pour multiplier les possessions en faveur de New York. C’est d’ailleurs Mitchell Robinson qui a scoré à deux reprises sur des claquettes en fin de match pour sécuriser la win des Knicks, et donc la qualif pour le tour suivant.

Les Knicks ont réussi à créer la surprise face aux Cavaliers dans cette série, et Mitchell Robinson est l’une des raisons de ce violent upset. Sa performance du Game 5, dans un match où Julius Randle s’est blessé, a permis à New York de dominer de bout en bout sans trembler. Prochain défi pour Mitch ? Un duel face à Bam Adebayo. Ça promet.