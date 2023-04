Vous avez peut-être vu passer l’info hier entre deux accélérations du dénommé Haaland, entre deux previews de l’énorme nuit de Playoffs que nous avons depuis vécue. Les Blazers vont enfin avoir leur équipe de G League, et ça laisse la porte ouverte à un paquet de vannes.

La NBA G League sur son 31.

31. La G League compte désormais 31 franchises en son sein. 29 franchises affiliées à une équipe de NBA, accompagnées des Capitanes de Mexico City et de la Team Ignite et de ses jeunes cracks. Aujourd’hui seuls les Suns ne sont pas concernés par la “deuxième division américaine”, championnat dans lequel les franchises NBA peuvent notamment venir piocher selon des critères bien établis.

ESPN Sources: The Portland Trail Blazers will begin operating a G League franchise with the 2023-2024 season – leaving only the Phoenix Suns without a minor-league affiliate team: https://t.co/o01SoTfMaY — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 26, 2023



C’est officiel, les Blazers vont donc avoir leur équipe réserve.

Au terme d’une saison bien décevante terminée dans les bas-fonds de l’Ouest, la franchise de Portland attend désormais de pied ferme la Lottery et son éventuelle bonne nouvelle, avant de repartir sur 2023-24 avec des objectifs de Playoffs afin de contenter un Damian Lillard de plus en plus impatient, forcément. Dans l’ombre de la franchise NBA ? Cette équipe de G League, qui évoluera au Chiles Center de l’université de Portland, et dont on ne connait par contre pas encore le nom. On laisse parler votre imagination et on surveillera ça dans les prochains jours, mais pour former leur équipe les Blazers n’auront en tout cas pas besoin de s’emmerder puisqu’il suffira de faire jouer l’équipe NBA du mois de mars dernier, pourquoi faire compliqué quand on peut faire très simple.

“Je suis très heureux d’accueillir Jody Allen et les propriétaires des Blazers dans la grande famille de la G League. La G League continue d’accéder aux demandes des franchises NBA en matière de développement et l’annonce d’aujourd’hui est une preuve de plus de la valeur ajoutée de cette Ligue. Je suis très impatient de voir le premier entre-deux au Chiles Center.” – Shareef Abdur-Rahim, président de la G League

Plus sérieusement, le roster n’est évidemment pas connu puisque la nouvelle franchise n’est pas encore officiellement créée malgré cette annonce pourtant bien officielle. Est-ce que c’est la news de l’année ? Bien sûr que non. Est-ce qu’on vient d’en faire un petit papier de 314 mots ? Évidemment.