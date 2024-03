On apprenait il y a deux jours qu’Isaiah Thomas s’était engagé avec les Salt Lake City Stars, l’équipe de G League affiliée au Jazz. La nuit dernière, il a terminé meilleur marqueur lors de son premier match avec 32 points. IT is back!

Un 3-points en rythme, un lay-up malin, et les cinq premiers points de son équipe. La légende des Celtics n’a pas mis longtemps pour relancer le business, partout dans le premier quart-temps. 11 points à 3/4 au tir en 11 minutes, vintage.

Le double All-Star a joué 39 minutes et lâché 5 bombinettes (en 17 tentatives) depuis les montagnes de Salt Lake City. Il a également montré des bons restes au playmaking avec 4 passes décisives.

Isaiah Thomas drills his FOURTH triple as the @slcstars lead by double-digits! 🎯

He’s up to 21 points and counting. pic.twitter.com/Z90ryA9DW9

— NBA G League (@nbagleague) March 8, 2024

Moins à l’aise en deuxième mi-temps avec beaucoup de déchet au tir, IT tente surtout d’enchaîner et de retrouver des jambes dans la ligue petite-sœur de la NBA. Si l’efficacité est moyenne au final (7/23), il termine la rencontre avec 32 points, meilleur marqueur de la rencontre et la victoire en prime!

Le meneur d’1 mètre 75 a apprécié.

Dopest thing about it all is that my story touches so many people and yall really be showing me the most love all the time!!! Like I appreciate that shit so much. We just gonna keep mashin and see where it takes us 💙🏁

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) March 8, 2024

“Le plus beau dans tout ça, c’est que mon histoire touche tant de gens et que vous me témoignez toujours beaucoup d’amour ! J’apprécie tellement tout ça. On va juste continuer à se battre et voir où ça nous mène”

Eh, nous on a bien compris où il voulait aller hein. À 35 ans, Isaiah Thomas veut s’offrir une Last Dance en NBA, et on lui souhaite bien du courage dans sa difficile quête.

C’est déjà en passant par la G League que le petiot avait décroché du temps de jeu aux Lakers, aux Mavs et chez les Hornets en 2021-22. Bis repetita cette année ?

Source texte : ESPN