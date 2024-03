Phoenix accueillera le All-Star Game de 2027 !

Le commissionner Adam Silver et le propriétaire des Phoenix Suns Mat Ishbia se sont exprimés dans une conférence de presse dans la soirée d’hier pour annoncer la nouvelle : le All-Star Game 2027 se tiendra au Footprint Center de Phoenix le 21 Février 2027 !

Après le Chase Center de Golden State pour 2025 et le flambant neuf Inglewood’s Intuit Dome des Clippers en 2026, c’est l’Arizona qui accueillera le toujours passionnant (non) match des étoiles. Pas de clin d’œil à Philly pour la soixante-seizième édition de l’évènement, c’est Devin Booker et ses potes qui reçoivent. Après quatre éditions dans des villes capricieuses niveau météo (Indianapolis, Salt Lake City, Cleveland et Chicago), la NBA se met en mode lunettes de soleil et maillot de bain pour ses trois prochaines éditions. Et pour le troisième All-Star Game de l’histoire de Phoenix, le proprio voit les choses en grand :

“On sait quel genre de spectacle on veut proposer. La NBA fait toujours un super boulot, c’est tout un week-end, voire toute une semaine de festivités. On a hâte d’y être. On a deux ans pour s’y préparer, et on va s’améliorer. On l’a déjà organisé en 2009 mais on va vraiment essayer de s’inspirer du super travail qu’a fait Indiana. Je suis sûr que Golden State et les Clippers feront un super boulot, et on va s’en inspirer, mais on veut rendre cette édition spéciale. Et une chose que ces endroits n’ont pas, c’est la ville de Phoenix.”

L’audacieux propriétaire des Suns se voit donc récompensé avec l’attribution du All-Star Game de la NBA pour l’édition 2027 et celui de la WNBA pour l’édition 2024, le tout dans l’année où il a pris les rênes de la franchise. Adam Silver s’est félicité du choix de Phoenix pour cette édition en mentionnant le potentiel que représentaient les activités extérieures de Phoenix en février :

“C’est un endroit incroyablement attractif. Les gens aiment venir ici. Il y a tant d’activités extérieures pour notre clientèle qui vient du monde entier. C’est un endroit formidable pour concentrer toute l’excitation autour de cet évènement”

Cap sur Phoenix donc, pour célébrer la troisième étoile de Wemby en 2027. D’ici-là, pas sûr qu’on ait toujours deux All-Stars à Phoenix, comme dirait l’autre. On espère que la NBA sera intervenue d’ici-là pour rendre le match des superstars autrement plus compétitif. Pas envie de voir 500 points scorés en un seul match, nous.

