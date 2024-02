Auteur d’une grosse saison pour aider les Wolves à être en tête de la Conférence Ouest, Rudy Gobert était en course pour décrocher une quatrième sélection au NBA All-Star Game. Malheureusement, le pivot français a été laissé de côté, les coachs préférant choisir Paul George et… Karl-Anthony Towns (Wolves). Rudy s’est exprimé sur le sujet.

Forcément, Rudy Gobert était heureux de voir ses copains Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns être sélectionnés pour le prochain All-Star Game à Indianapolis. Il va au combat avec eux tous les soirs, et ensemble ils aident les Wolves à réaliser leur meilleure saison depuis 20 ans. Mais en tant que compétiteur, Rudy Gobert était aussi déçu de ne pas voir son nom parmi les All-Stars 2024.

“Ce n’est pas la première fois qu’on me prend pour acquis et qu’on me manque de respect” a déclaré Rudy via The Athletic, avant de relativiser. “Mais au final je suis content, ça va me faire des vacances.”

Rudy Gobert said he was happy for Ant and KAT being selected to the All-Star game. As for him: “It’s not the first time I’ve been taken for granted or disrespected. … I’m happy at the end of the day I get to get some vacation.”

Faisant partie des meilleurs pivots défensifs depuis sept ans maintenant, Rudy Gobert n’a pourtant “que” trois sélections All-Star sur son CV. La défense, c’est pas ce qui a de plus sexy et Rudy en est conscient, mais ça n’empêche pas le pivot tricolore d’avoir le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur. On se rappelle des larmes qu’il avait lâchées en 2019 quand il est passé tout près de sa première sélection…

Depuis, Gobert a bien rempli son palmarès mais il n’aurait clairement pas volé une quatrième étoile cette saison. Rudy a retrouvé son niveau calibre DPOY chez les Wolves avec plus de 13 points, 12 rebonds et 2 contres de moyenne à 64% au tir. C’est avant tout grâce à lui si les Loups possèdent la meilleure défense NBA cette saison et font la course en tête dans la Conférence Ouest.

Est-ce pour autant une énorme injustice ?

Au vu de l’énorme concurrence à l’Ouest, on n’ira pas jusque-là. Mais connaissant Rudy, cela ne l’empêchera pas d’utiliser cette non-sélection comme une vraie source de motivation…

Source texte : The Athletic

