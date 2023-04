Après un match au scénario incroyable durant lequel Rudy Gobert a mis une mandale à Kyle Anderson et Jaden McDaniels s’est fracturé la main en punchant un mur, les Wolves se sont offert les Pelicans pour assurer leur huitième place et affronter les Lakers au play-in. Anthony Edwards et Karl Anthony-Towns ont été juste énormes !

Par où commencer sérieux. Ce match a été incroyable sur tous les plans. D’abord, parce que les Wolves ont pris une soupe en début de partie, et n’arrivaient à rien. Attaque, défense : c’est le bordel. Les Pelicans jouent leur jeu sans transpirer : CJ McCollum et Brandon Ingram déroulent et tout se passe bien pour les hommes du Bayou.

C’est alors qu’au détour d’un temps mort rien de plus classique des Wolves histoire de leur passer une soufflante, tout bascule : Kyle Anderson et Rudy Gobert s’invectivent verbalement assez durement, et Roudi craque : un pas en avant, et une patate dans le torse de son coéquipier ! Les deux hommes sont séparés, et le français est immédiatement envoyé au vestiaire.

RUDY GOBERT LE PÉTAGE DE CÂBLES ?!?! pic.twitter.com/OWEOwnNr5B — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2023

La situation est surréaliste, et la nouvelle tombe très vite… Gobert est expulsé de la salle ! Il rentrera directement chez lui. Quelques minutes plus tard, c’est Jaden McDaniels qui craque aussi : mandale de forain contre le mur menant au vestiaire, et la main cassée par le choc. Une blessure qui rentre directement dans la liste des plus nazes de l’histoire.

Jaden McDaniels punched a wall so hard he put himself out of the game pic.twitter.com/QJQFoMI1i2 — Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) April 9, 2023

Le pire ? C’est qu’après ce n’importe quoi à la frontière entre le délire et le désastre, les Loups vont revenir dans le match… pour le gagner ! Karl Anthony-Towns permet à la Meute de prendre les devants grâce à trois ficelles consécutives depuis le parking. Le Chat aura régalé ce soir, avec 30 points, 8 rebonds et 2 passes à 5/8 à 3-points. Malgré tout, les Pelicans s’accrochent grâce à un énorme Brandon Ingram, 42 points au compteur à la sonnerie finale.

L’homme qui viendra mettre le couvercle sur la rencontre ? Anthony Edwards. Et pas n’importe comment hein, on peut parler d’une séquence jordanesque pour Ant. Contre de fou malade sur CJ McCollum, et le panier derrière pour mettre un terme presque définitif aux espoirs des Pelicans de rejoindre directement les Playoffs. Déstabilisés, la troupe de Willie Green bafouera son basket lors des ultimes secondes, pour s’incliner 113-108. Les Wolves ont certainement perdu beaucoup sur le plan humain, mais s’en sortent avec un succès qui les envoie à la huitième place de l’Ouest, synonyme d’un play-in dès mercredi face aux Lakers !

Cette séquence d’Anthony Edwards est juste extraordinaire.pic.twitter.com/LMNTwG8QSq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2023

