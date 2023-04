La dernière journée de la saison régulière NBA a rendu son verdict : les Suns affronteront les Clippers au premier tour des Playoffs, et qui dit duel Suns – Clippers dit duel Kevin Durant – Russell Westbrook. Les deux anciens coéquipiers du Thunder, dont la collaboration s’est brutalement arrêtée à l’été 2016 après avoir atteint les Finales NBA quelques années auparavant, se retrouvent sept ans plus tard pour une série qui s’annonce épique.

Si on n’aurait clairement pas dit non à une opposition entre Kevin Durant et son ancienne équipe de Golden State au premier tour des Playoffs, les retrouvailles avec Russell Westbrook s’annoncent également très épicées.

KD vs Russ, Brodie vs le Slim Reaper. Pas besoin de vous refaire l’histoire, vous la connaissez par cœur.

Sept ans après la décision de Durant de sortir de sa zone de confort d’Oklahoma City pour rejoindre les Warriors, la nouvelle star des Suns va donc affronter son ancien coéquipier du Thunder, qui a beaucoup déménagé depuis 2016 pour finalement se retrouver aux Clippers aujourd’hui. Alors que KD est toujours un joueur calibre MVP, Russ a quant à lui quitté l’élite pour tenter de se convertir en meneur lieutenant, mais ce n’est pas pour autant que ce duel manquera de saveur, bien au contraire. Remember.

Russell westbrook vs Kevin Durant in the playoffs you can’t make this up. pic.twitter.com/hBDIXg1tF3 — Jamal Cristopher (@JamCristopher) April 9, 2023

La cote pour revoir une scène de ce genre est d’environ 1,01. Certes, de l’eau a coulé sous les ponts depuis leur divorce en 2016, et l’animosité entre les deux n’est plus au même niveau qu’à l’époque des chaudes retrouvailles dans les matchs Warriors – Thunder. Mais quelque chose nous dit qu’avec l’intensité d’un premier tour de Playoffs, l’historique entre les deux, et l’esprit de compétition de chacun, ça va faire de belles étincelles.

Pour l’anecdote, sachez que Durant et Westbrook se sont affrontés à onze reprises depuis la fin de leur collaboration en 2016, la dernière remontant à novembre 2022 dans une rencontre Nets – Lakers (quelle époque). Onze matchs, avec six victoires pour KD et cinq pour Russ. Mais aucun de ces matchs n’a été joué sur la grande scène des Playoffs, et c’est spécifiquement ce qui rend cette série entre Phoenix et Los Angeles si attrayante.

Préparez le pop-corn, ça va envoyer !