Preview de la soirée NBA : Game 4 entre Clippers et Suns, toujours pas de Kawhi Leonard mais tant qu’il y a Reggie Jackson y’a de l’espoir

Une nouvelle fois menés 2-0 dans leur série face aux Suns, les Clippers vont tenter une troisième remontada consécutive après leur qualification face aux Mavericks et au Jazz. Une remontada 3.0 amorcée jeudi lors de la victoire des Angelinos devant leur public, et qui doit être confirmée cette nuit lors du Game 4, toujours à Los Angeles.

Bon, on va le dire tout de suite comme ça c’est fait, Kawhi Leonard ne jouera pas ce soir dans la quatrième manche entre ses Clippers et les Suns. Ce n’est pas une surprise, Kawhi étant absent depuis le Game 5 contre le Jazz dans la série précédente. Mais comme ça reste flou autour de sa blessure et qu’on n’a toujours pas de vraies précisions concernant son bobo au genou, ça semble nécessaire de le préciser. Autre joueur qui pourrait être absent ce soir côté Clippers, Marcus Morris. Également touché au genou, Momo est officiellement en game-time decision et il faudra donc attendre le coup d’envoi pour en savoir plus sur sa capacité à participer ou non à la rencontre. Joueur de rotation important pour Tyronn Lue, encore plus sans Kawhi, Marcus galère pas mal en ce début de série (7,0 points et 4,3 rebonds de moyenne, 30,7% au tir) alors qu’il avait été huge pour envoyer les Mormons en vacances. Pour rester dans le thème infirmerie, sachez que Cameron Payne devrait pouvoir tenir sa place ce soir pour Phoenix. Le deuxième meilleur meneur du monde derrière Chris Paul s’était fait mal à la cheville dans les dernières secondes du premier quart-temps jeudi, avant de terminer la rencontre sur la touche. De quoi nous inquiéter un peu mais Payne ne ressent visiblement plus la douleur (les bilingues comprendront le jeu de mots, les autres passez votre chemin). Enfin, dernière petite info, le dénommé Abdel Nader est officiellement de retour après trois mois d’absence à cause d’un genou défaillant. Pas sûr qu’il voit la couleur du parquet, mais c’est un sniper en plus pour les Suns, ça peut toujours servir.

Maintenant que vous connaissez les forces en présence pour ce soir, on peut commencer à se poser quelques questions pouvant potentiellement faire basculer la rencontre d’un côté ou de l’autre. Chris Paul, de retour dans le Game 3, retrouvera-t-il son rythme après sa perf’ à 5/19 au tir ? Son copain du backcourt Devin Booker arrivera-t-il à régler la mire avec son masque sur le nez, lui qui enchaîne les briquasses (10/37) depuis son énorme triple-double au Game 1 ? Reggie Jackson aka Mr. June va-t-il enfin tomber de son nuage et redevenir le Reggie Jackson qu’on connaît ? Quid d’Ivica Zubac, qui a regardé Deandre Ayton droit dans les yeux dans la troisième manche avec un double-double à 15 points – 16 rebonds ? Autant d’éléments à surveiller de près cette nuit dans un match qui pourrait représenter un vrai tournant dans cette Finale de Conférence Ouest. Pas besoin de vous faire un dessin, vous connaissez ce genre de scénario. Une victoire des Suns et on passe à 3-1 avec un Game 5 chaud bouillant dans l’Arizona qui pourrait bien condamner les Clippers. Une victoire de ces derniers et on passe à 2-2 avec une série au meilleur des trois où tout peut arriver. On connaît les hommes de Tyronn Lue, ils ne lâcheront rien et feront tout pour remettre la pression sur les épaules de Phoenix. Mais s’ils ont montré sur ces Playoffs 2021 qu’ils avaient de grandes ressources, on se demande quand même si la fatigue ne va pas commencer à trop peser. On pense particulièrement à Paul George, très grand sur ces Playoffs mais obligé de porter les siens sans Kawhi match après match, le tout avec peu de repos entre les rencontres. Auteur de 27 points (à 9/26 au tir, 3/11 de loin), 15 rebonds et 8 passes (et 6 turnovers) dans le Game 3, Playoffs P fait pour l’instant honneur à son surnom et devra continuer son Revenge Tour si Los Angeles veut vraiment avoir une chance.

Rendez-vous à 3h cette nuit au Staples Center pour ce Game 4 capital entre les Clippers et les Suns. Alors, plutôt 3-1 Phoenix ou 2-2 dans la série ? C’est le moment de se mouiller !